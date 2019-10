A Milano il 17 ottobre l’Italian Arab Business Forum

Milano, 14 ott. (Labitalia) - Si terrà a Milano il 17 ottobre, presso il centro congressi di Assolombarda in via Pantano 9, la terza edizione dell’Italian arab business forum. Organizzato dalla Joint italian arab chamber of commerce-Jiacc in collaborazione con Assolombarda, Union of Arab Chambers e Promos Italia-Agenzia nazionale per l’internazionalizzazione del sistema camerale, il forum è realizzato in partnership con la Qatar chamber of commerce e la Jordan chamber of commerce, con il patrocinio del Maeci (ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) del Mise (ministero dello Sviluppo economico), dell’Italian trade agency - Ice e di Regione Lombardia.

Il forum L’importanza strategica delle relazioni economiche tra Italia e Paesi Arabi e la crescente necessità di un ulteriore sviluppo degli scambi commerciali con l’area Mena nel suo complesso (Middle East and North Africa) hanno portato l’Italian arab business forum a diventare un appuntamento annuale di primo rilievo per la comunità economico finanziaria e per gli interlocutori Istituzionali di entrambe le parti.

Una delegazione di primo livello sarà presente al Forum in rappresentanza dello Stato del Qatar, con la presenza, tra gli altri, di H.E. Ali bin Ahmed Al Kuwari, minister of Commerce and industry, e di H.E. Sheikh Khalifa bin Jassim bin Mohammad Al Thani, presidente della Qatar chamber of commerce e membro della famiglia reale.

Il programma affronterà tematiche di grande attualità, dando anche spazio ai principali trend di sviluppo di settori che nel futuro potranno giocare un ruolo centrale nelle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Paesi Arabi. Al mattino i panel di discussione di concentreranno su: economia digitale, turismo, infrastrutture e mega-progetti, mentre i workshop del pomeriggio, più tecnici, saranno dedicati a: agroindustry arbitrato internazionale.

Parteciperanno al forum, tra gli altri: il presidente della Union of Arab Chambers H.E. Mohamad Abdo Saeed, il vice presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il presidente di Promos Italia Giovanni Da Pozzo, il vice presidente di Confindustria Digitale Cristiano Radaelli, la vice presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli, il chief executive – Middle East, Turkey and Africa Intesa Sanpaolo Christophe Hamonet e il fondatore di Eataly Oscar Farinetti.