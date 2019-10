Turismo: nasce percorso di formazione su digital innovation per operatori

Milano, 9 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Boscolo Tours, Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business e l’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico presentano il Percorso di formazione sulla digital innovation per gli operatori del turismo, un progetto innovativo volto a fidelizzare e a dare nuovi strumenti di sviluppo e formazione agli agenti di viaggio. Il corso rientra nella Boscolo Academy, che ha come obiettivo non solo supportare gli addetti alle vendite a conoscere in modo approfondito i prodotti offerti dagli esperti Boscolo Tours, ma anche garantire alle agenzie di viaggio un approccio digitale innovativo in un mercato che è in continua evoluzione. La Boscolo Academy infatti è un percorso di formazione per tutti gli agenti di viaggio volto a favorire la conoscenza della cultura digitale e del prodotto made by Boscolo.

Il percorso sulla digital innovation si articola in tre step e prevede una formazione di prodotto (webinar con gli esperti di Boscolo Tours sulle destinazioni e sulle peculiarità dei servizi Boscolo, quali la qualità e l’affidabilità di viaggiare con un operatore con esperienza trentennale), seguita da lezioni sulla Digital Innovation a cura del Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business e dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, sempre del Politecnico.

La faculty fornirà le competenze legate alla trasformazione digitale, che verranno condivise, illustrate e concretamente messe a disposizione delle agenzie di viaggio, le quali alla fine del corso avranno gli strumenti per avviare un processo di trasformazione data-driven e costruire una campagna di comunicazione digitale completa.

Seguirà un viaggio educational: dopo la formazione in aula i partecipanti potranno visitare, con il supporto formativo dei ricercatori della School of Management del Politecnico di Milano, una delle quattro destinazioni studiate, vivere di persona luoghi e tradizioni e soprattutto testare l’elevata qualità delle proposte firmate Boscolo Tours. Per partecipare al viaggio educational è obbligatorio iscriversi alla Boscolo Academy e partecipare a tutti gli step formativi. La Boscolo Academy è a numero chiuso, così come i viaggi educational.

Gli obiettivi principali della Boscolo Academy sono: favorire la diffusione della cultura digitale tra gli agenti di viaggio attraverso la condivisione di ricerche e analisi sulla trasformazione in atto nel settore; indicare best practice e modelli utili come riferimento per intraprendere percorsi di trasformazione digitale; fornire gli strumenti per supportare al meglio gli agenti di viaggio a intraprendere percorsi innovativi; favorire il networking e la contaminazione di esperienze e competenze tra attori del settore.

Mip Politecnco di Milano, l’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del Politecnico e Boscolo Tours hanno infatti un obiettivo comune: guidare le imprese italiane nella comprensione delle dinamiche digitali dei viaggi e nell’individuazione delle opportunità che questi strumenti possono fornire per le strategie aziendali e le istituzioni.

Salvatore Sicuso, direttore Vendite di Boscolo Tours, afferma: “Il segreto del nostro successo è la nostra capacità di essere sempre al passo con i tempi, guardando avanti, evolvendoci. Lo facciamo non solo internamente all’azienda, ma coinvolgendo le agenzie di viaggio con attività studiate ad hoc per incrementare la già forte sinergia e per offrire il meglio ai clienti attuali e potenziali. La Boscolo Academy è l’esempio perfetto di tutto ciò, un’occasione unica di incontro, di confronto e di accrescimento professionale. È un progetto ambizioso a cui abbiamo lavorato con grande passione, a stretto contatto con il Politecnico di Milano e l’Osservatorio, che ringraziamo per il prezioso supporto e per l’entusiasmo mostrato".

Gli fa eco Davide Chiaroni, responsabile formazione corporate Mip Politecnico di Milano Graduate School of Business: “Lavoriamo volentieri con le aziende del mondo dei viaggi e del turismo, un settore vitale per il sistema paese che sta affrontando cambiamenti estremamente rilevanti nelle pratiche di management".

Conclude Eleonora Lorenzini, direttrice dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Travel: “Le agenzie viaggio, e tutti gli operatori turistici dei vari territori, ci chiedono con costanza competenze e esperienze per gestire i cambiamenti necessari per rendere competitive le proprie attività. Ci fa piacere lavorare in particolare con Boscolo Tours in quanto azienda particolarmente attenta all’innovazione digitale".