Firenze: Brunelleschi Hotel scelto dai lettori di Condé Nast Traveler

Firenze, 8 ott. (Labitalia) - Il Brunelleschi Hotel di Firenze è nella lista dei Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2019, il premio basato sulle scelte degli esigenti lettori. Basandosi su centinaia di migliaia di voti, è altamente rappresentativo delle tendenze annuali e delinea l’identikit del viaggiatore e dei suoi desideri. I risultati sono stati resi noti ieri e saranno pubblicati sui numeri di novembre di Condé Nast Traveler Us e Uk.

Il Brunelleschi Hotel si è classificato, dunque, quarto nella Top 10 degli hotel di Firenze. "Si tratta dell’ennesimo riconoscimento internazionale - sottolinea una nota - da parte di riviste e guide del settore turismo di lusso, e rappresenta la realizzazione della sua vocazione e impegno: offrire un ambiente unico per tipologia, charme e standard. L’albergo ingloba nella facciata l’edificio più antico della città, si trova in pieno centro in una piazzetta accanto al Duomo e garantisce servizi, eleganza e una proposta gastronomica al top". “Ringraziamo di cuore tutti i lettori che ci hanno votato così numerosi e che hanno permesso al Brunelleschi Hotel di ricevere questo riconoscimento così ambito e prestigioso”, dichiara il General Manager Claudio Catani

I Readers' Choice Awards (Premi Assegnati dai Lettori) di Condé Nast Traveler sono tra i premi più importanti nel settore del turismo di alto livello e celebrano i luoghi migliori del mondo. Esistono nel Regno Unito dal 1998, ma questa è la prima volta che si collegano con l’americano Condé Nast Traveller, salpando così per una nuova avventura transatlantica. Il Readers' Choice Award riunisce i sondaggi annuali di Us e Uk. Oltre 600.000 lettori in tutto il mondo hanno inviato milioni di valutazioni e decine di migliaia di commenti, condividendo le loro recenti esperienze di viaggio in città, paesi, isole, hotel, resort, terme, linee di crociera, treni, compagnie aeree e aeroporti del mondo. Le nomination sono assegnate su vari criteri, tra cui servizio, cibo e atmosfera, e le migliori formano la Top 100 al mondo.