Matrimoni a cavallo e con il libro giardino le novità 2020 del 'si''

Roma, 8 ott. (Labitalia) - Dal matrimonio a cavallo alla bomboniera ecosostenibile con il 'libro giardino', la natura è la vera protagonista delle tendenze per le nozze 2020 e 2021. Torna la voglia di celebrare il grande giorno immersi nel verde, sia che si tratti della scelta di una location bucolica che di un allestimento particolare in città che riproduce un giardino sospeso e utilizza materiali naturali come legno e fiori, inseriti in una patata. Tra grandi classici e soluzioni innovative, sono tante le novità del settore wedding che hanno catturato l’attenzione degli oltre 45mila visitatori di RomaSposa 2019, il salone internazionale della sposa.

Fra le proposte dei 300 espositori e oltre 2.000 brand presenti per la 32a edizione a La Nuvola di Fuksas, tante idee e suggerimenti per nozze dal sapore più contemporaneo, con allestimenti e accessori che reinterpretano i classici della tradizione. Sempre più apprezzata è la ricerca di un evento che esprima tutta la raffinatezza dell’ecochic, dove l’eleganza e il buon gusto incontrano l’attenzione per l’ambiente. Tra le soluzioni più originali viste in fiera, il 'libro giardino', una bomboniera ecosostenibile realizzata con materiali da riciclo, come riviste e libri riciclati, e semplici piantine grasse, facili da coltivare, che ben si adattano alla vita da appartamento, permettendo di portare con sé un ricordo green della giornata.

Per chi vuole sorprendere gli ospiti, si fa strada un nuovo modo di raggiungere cerimonia e ricevimento a cavallo, in carrozza o in sella per le coppie più esperte. La natura è predominante anche sui nuovi modelli di abiti da sposa che si ricoprono di dettagli preziosi a forma di fiori, foglie e quadrifogli, simbolo di vita e buona sorte. Verde si fa poi il tight per l’uomo, che aggiunge questa nuova tinta al classico nero, il blu navy e il bluette.

Novità per chi vuole organizzare il matrimonio in spiaggia o in piscina, è la collezione beach bride che prevede costumi da sposa e in coordinato per le damigelle, realizzati con un’antica tecnica di cucito che rende i tessuti tridimensionali. Una soluzione moderna e originale molto apprezzata dalle più giovani anche per la scelta dell’outfit dell’addio al nubilato.

Nello spazio dedicato alla creatività degli stilisti emergenti, l’originalità di disegni e materiali proposti ha catturato l’attenzione dei visitatori: a vincere la quarta edizione del concorso 'Sposa futura' sono i modelli presentati da Giada Santoro dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone e da Mara Amarosi, Giorgia Proietti e Francesca Mauri, tre studentesse dell’Accademia Moda Altieri, che avranno così l’opportunità di sperimentare le proprie capacità in un ambiente lavorativo altamente qualificato.

In passerella proposti più di 1.000 abiti con le collezioni delle migliori firme e dei più rinomati atelier del wedding made in Italy. Nell’area Wed Academy presentate poi tante creazioni innovative per un matrimonio unico e ricercato, come spettacolari mise en place che sorprendono sposi e ospiti, portando l’attenzione a wedding cake nate da ispirazioni bucoliche. Per la sposa l’abito prende ispirazione dal delicato mondo della natura e dalla libellula, con una collezione dalle linee avvolgenti e seducenti in cui filo conduttore è il battito di ali, mentre la lingerie è caratterizzata da sete, chiffon, pizzi italiani e francesi per silhouette super femminili e senza tempo. Prossimo appuntamento, ottobre 2020.