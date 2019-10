Vino: a Venezia il 1° convegno internazionale dedicato al Pinot grigio

Venezia, 7 ott. (Labitalia) - A Venezia, il 14 ottobre, il Consorzio del Pinot grigio delle Venezie Doc coordina il primo convegno internazionale dedicato ai valori del Pinot grigio. Al centro del dibattito e delle degustazioni, il vino bianco italiano tranquillo più venduto al mondo proveniente da Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, si presenterà a stampa specializzata italiana ed estera e a operatori di settore.

Dalle ore 9 alle ore 12, la Sala Mozart dell’Hotel Amadeus ospiterà la conferenza 'I valori del Pinot grigio delle Venezie Doc', introdotta da Albino Armani, presidente del Consorzio, e coordinata da Alessandro Torcoli, direttore di 'Civiltà del bere'. Un importante momento di confronto sulla Doc con un parterre di autorità, sia italiane che estere, chiamate a fare il punto su presente e prospettive future di questo vino di indiscusso successo.

All’appuntamento, parteciperanno alcuni noti esperti provenienti dai principali mercati stranieri di riferimento, tra cui Emma Dawson MW (buyer Berkmann Wine Cellars, Londra), per il mercato inglese, sul tema 'In Uk è una questione di stile', Christy Canterbury MW (giornalista di New York), per il mercato americano, su 'Un fenomeno Born in the Usa'. Tra le autorevoli testimonianze italiane, Ettore Nicoletto (ad Gruppo Santa Margherita), su 'La forza del brand, la responsabilità dei pionieri', Sandro Sartor (MD Constellation Brands Europe, Middle East, Africa) su 'Una nuova Doc e la tutela dei valori sui mercati globali', Alberto Marchisio (dg Cantine Vitevis) su 'Da commodity a progetto di territorio', Flavio Innocenzi (dc Veronafiere) su 'Interpretare, promuovere e difendere l’origine italiana nel mondo'.

Il vitigno resta al centro della giornata anche nel successivo walk-around tasting riservato ad operatori di settore e stampa presso l’Hotel Principe dalle 12,30 alle 16, durante il quale vi sarà l’opportunità di scoprire le diverse espressioni di Pinot grigio delle Venezie grazie alle oltre 80 etichette in degustazione.Una denominazione unica, quindi, a rappresentanza di un Triveneto protagonista di questo importante evento: la sfida del Consorzio è partita nel 2016 con il riconoscimento della nuova Doc e l’obiettivo ora diventa il riposizionamento del Pinot grigio italiano sul mercato internazionale attraverso lo sviluppo di una denominazione dal profilo unitario e dalle caratteristiche ben distinte.

Quasi la metà della produzione mondiale di questo vitigno proviene dall’Italia, dove l’85% si concentra proprio nell’areale del Triveneto. Non tanto un primato nazionale quanto un 'fenomeno Nord-Est': un’area produttiva molto vasta che unisce, climaticamente e culturalmente, la provincia autonoma di Trento, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Oltre 26 mila ettari oggi finalmente riuniti sotto il cappello 'delle Venezie'.

“La campagna di comunicazione del Consorzio - dichiara il presidente Albino Armani- esprime l’idea dello 'stile italiano': una grande sfida dell’eccellenza nel trasmettere una forte identità territoriale legata alla storia di questo vitigno. La quasi totalità del prodotto Doc viene venduta oltre confine. In particolare, negli Stati Uniti con il 37% delle quote export, a seguire Gran Bretagna con il 27% e Germania, il 10%. Il nostro lavoro vuole garantire un Pinot grigio nazionale capace di distinguersi per personalità e qualità, grazie a una riduzione delle rese per ettaro e a una meticolosa attività di controlli e analisi organolettiche. L’obiettivo è di offrire un vino che vada oltre il vitigno per mostrarsi con un’immagine diversa, in cui emergano territorio e uva di eccellenza. A Venezia - conclude Armani - parleremo a un pubblico di stampa specializzata e operatori di settore con il preciso scopo di comunicare e valorizzare questa denominazione in un contesto internazionale: per farlo bisognerà, quindi, puntare sui nostri valori più alti come denominazione e come persone”.