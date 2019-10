Forte Secur Group, a Dubai il progetto per sicurezza a Expo 2020

Dubai, 3 ott. (Labitalia) - Forte Secur Group presenta a Dubai il progetto per la sicurezza a Expo 2020. "Dubai - dice Salvatore Forte, fondatore di Forte Secur Group - sarà sede dell'Expo 2020, un’occasione perfetta per applicare le nostre metodologie su vasta scala, come abbiamo fatto per le Olimpiadi invernali di Torino 2006. Il nostro progetto per l’esposizione mondiale del 2020 si basa su una formazione ad hoc degli addetti che si occuperanno di security e controllo accessi; i corsi sono specificatamente studiati per trovare applicazione nei contesti più complessi e potenzialmente problematici, in cui si prevedono importanti flussi umani da gestire. In questi eventi di massa le tempistiche del controllo accessi devono essere ridotte al minimo garantendo costantemente un altissimo livello di sicurezza".

Forte Secur Group è tra i principali player in Italia ad occuparsi a 360 gradi della corporate security per le più importanti aziende italiane, alcune delle quali lavorano in settori strategici per l'interesse nazionale. Forte Secur Group è leader nel comparto dell'aviation security: da 15 anni infatti, grazie all’expertise del fondatore Salvatore Forte, auditor ed istruttore certificato Enac, ha una business unit aviation che si occupa di consulenza, formazione e servizi di sicurezza aeroportuale.

Il progetto è stato anche presentato negli ultimi giorni alle istituzioni locali e in occasione di Avsec global, la quarta edizione del simposio mondiale incentrato sull’aviation security, che si è tenuta a Dubai. Organizzato da Emirates Group Security, l’evento ha visto alternarsi sul palco oltre 30 presentazioni tenute da speakers scelti dalle più importanti società ed agenzie di security a livello mondiale, dalla Fbi alla Dea. Neuroscienziati, analisti comportamentali, influencer e direttori di agenzie di sicurezza si sono confrontati sulle nuove sfide dell’aviation security per favorire l’interscambio di idee e trovare nuovi ed efficaci strumenti per affrontare e vincere le sfide del prossimo futuro.

"Non esistono - sottolinea Forte - progetti uguali al nostro né per contenuti né per struttura. La nostra partecipazione, con la tecnica Best, punta a dimostrare i risultati raggiungibili grazie all’implementazione delle nostre idee innovative. La tecnica Best, che abbiamo presentato a Dubai, si focalizza proprio su questi due aspetti: riduzione dei tempi di controllo e mantenimento dell’elevato standard di sicurezza richiesto dalle circostanze. Tutto ciò si può ottenere solo puntando sul fattore umano, visto che la tecnologia ha già raggiunto livelli molto elevati e, per il momento, difficilmente innalzabili. Agire sul potenziale umano costituisce la vera e innovativa sfida per formare operatori di security capaci, equilibrati e consapevoli delle potenziali minacce, in grado di assorbirne e sopportarne lo stress".

Sempre in tema di aviation security, Forte Secur Group è anche il punto di riferimento in Italia per la formazione, grazie a un’academy strutturata con quattro istruttori certificati dall'Enac, che nel solo 2018 ha formato e certificato più di duemila e quattrocento dipendenti di società aeroportuali e aeree.

Con un fatturato aggregato di oltre 8 milioni, 170 dipendenti, quartieri generali a Treviso e Milano e un risultato operativo raddoppiato nel triennio 2016-2018, Forte Secur Group è ormai un punto di riferimento nel panorama dei provider innovativi nella corporate security.