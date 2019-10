Pagamenti: Revolut continua a crescere in 2019 dopo +350% ricavi in 2018

Roma, 1 ott. (Labitalia) - Revolut, piattaforma finanziaria europea, registra una crescita significativa dei ricavi per l’anno concluso il 31 dicembre 2018, con un incremento del 354% rispetto al 2017. I ricavi sono cresciuti a 58,2 milioni di sterline, dai 12,8 milioni di sterline registrati nel 2017, principalmente per il continuo sviluppo dell’offerta di prodotto, della base utenti e della loro attività. I principali costi aziendali diretti continuano a essere le carte, i costi di acquiring e di acquisizione utenti. Il costo del venduto è aumentato del 247% ed è migliorato il margine di profitto lordo poiché la crescita dei ricavi ha superato la crescita delle vendite. Le perdite per l’anno si attestano a 32,8 milioni di sterline, ma è stato comunque ottenuto un efficientamento dei costi grazie a un aumento sostanziale della base utenti e dei volumi delle transazioni.

Si stima una crescita dei ricavi per il 2019 triplicata rispetto al 2018 grazie all’incremento degli utenti, al lancio di nuovi prodotti, all’ottimizzazione dei prodotti esistenti e all’espansione in nuovi mercati. In agosto e settembre sono stati registrati 800.000 nuovi utenti al mese, a dimostrazione della significativa popolarità dell’offerta dell’azienda.

Si stima che il margine lordo per il secondo semestre 2019 si attesterà al 40-50%, rispetto a meno del 10% nel secondo semestre 2018. Il margine di profitto lordo è aumentato significativamente con la crescita dell’azienda e questo offre una base concreta per la crescita e la profittabilità future, come evidenziato anche dal Sunday Times Tech Track 100 che ha indicato Revolut come la tech company privata con la crescita più rapida in Regno Unito.

Nik Storonsky, Ceo di Revolut, afferma: “La fine del 2018 sembra essere molto lontana e questi dati sono un importante trampolino di lancio per una crescita sostenuta. Il balzo dei ricavi e del numero degli utenti dall’inizio del 2019 dimostrano che la ragione per cui abbiamo lanciato questo business continua a rivelarsi corretta: identificare i problemi irrisolti che molti di noi hanno con la gestione del denaro e risolverli. Siamo davvero orgogliosi dei risultati raggiunti finora ed è magnifico vedere i nostri utenti utilizzare Revolut per le loro necessità finanziarie quotidiane".

"Il 2019 - prosegue - è destinato a essere un altro anno di crescita record, ma il nostro lavoro non è ancora terminato perché vogliamo raggiungere tutte le persone che hanno bisogno della nostra soluzione. Ciò significa mantenere i nostri ambiziosi piani di crescita ed espansione, che sono supportati dai solidi miglioramenti in termini di profittabilità e dai nuovi manager che stiamo assumendo".

A oggi, il numero totale di utenti Revolut ammonta a oltre 7 milioni in Europa, con oltre 800.000 nuovi utenti registrati ogni mese in agosto e settembre 2019. L’azienda registra attualmente 3,7 milioni di utenti attivi al mese e una media di 1,1 milioni di utenti attivi al giorno. Il volume totale delle transazioni dal lancio di Revolut nel 2015 ammonta a oltre 85 miliardi di dollari. Nell’ultimo anno Revolut ha sviluppato e lanciato con successo una serie di servizi per i suoi utenti, portando l’azienda ben oltre le sue origini di prodotto progettato per viaggiare e cambiare valute. Inoltre, il numero degli utenti paganti (piani Premium e Metal), e che quindi possono godere di un’offerta più completa, è aumentato del 550% da gennaio 2018.