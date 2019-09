Food: The Best Chef Award 2019, Bjorn Frantzen vince la Top 100

Roma, 30 set. (Labitalia) - A Barcellona, in Spagna, sono stati annunciati i risultati di The Best Chef Awards 2019. Alla presenza di ospiti provenienti da tutto il mondo lo chef Björn Frantzén si è aggiudicato il premio The Best Chef Top100 Award assegnato da Barilla; dopo di lui al secondo posto, lo chef Joan Roca (vincitore di due edizioni precedenti) e al terzo posto lo chef David Muñoz. La lista 2019 comprende chef provenienti da 24 paesi in tutto il mondo e dispone di 15 nuovi nomi, tra cui Disfrutar fa il più grande salto.

Massiccia la presenza degli chef italiani nella list dei top 100 del mondo. Dodici i cuochi del Bel Paese che hanno scalato le preferenze della giuria. Massimo Bottura guida la compagine italiana posizionandosi al 13° posto, seguito da Niko Romito al 20°; a seguire, Enrico Crippa (22°), Norbert Niederkofler (28°), Massimiliano Alajmo (41°), Davide Oldani (45°), Christian Puglisi (68°), Mauro Uliassi (70°), Antonio Guida (79°), Andrea Aprea (82°), Floriano Pellegrino (97°) ed Enrico Bartolini chiude la classifica dei migliori chef del mondo al 100° posto.

Un ritorno sul palco di The Best Chef per Floriano Pellegrino, il salentino chef dei Bros’, che nell’edizione 2018 si era aggiudicato il Premio come Stella Emergente e che in occasione dell’Area Talk ha partecipato tra gli speaker. È stato, invece, Davide Oldani, l’unico chef italiano intervento a Food Meets Science, il Focus di apertura della due giorni dedicata agli Award.