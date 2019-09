Imprese: Fiabilis CG Italia, Fernanda Peterson nominata direttore generale

Milano, 30 set. (Labitalia) - Fernanda Peterson è stata nominata direttore generale di Fiabilis CG Italia, la prima società in Italia ad offrire servizi di consulenza per l’ottimizzazione dei costi del lavoro, altamente specializzata in materia previdenziale e assicurativa. "E’ un grande onore per me - ha dichiarato la Peterson - avere l’opportunità di portare avanti una squadra in cui credo fermamente. Sono sicura che riusciremo a realizzare tutti i progetti che abbiamo pianificato insieme perché uniti dal desiderio costante di evolverci e crescere".

Fernanda Peterson nasce a Buenos Aires nel 1977, laureata in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto internazionale, consegue master in Gestione delle risorse umane. La sua carriera inizia in qualità di assistente parlamentare in Argentina, si trasferisce in Italia, fa parte del Gruppo Almaviva come assistente alla direzione di Sviluppo internazionale per poi ricoprire il ruolo di responsabile amministrazione vendite in GMatica. Nel 2008 inizia il suo lungo percorso nel settore dei servizi hr fino a diventare operations Manager di Articolo 1.

Arriva in Fiabilis CG Italia nel 2016 come head of development Italy, e dal settembre di quest’anno ne è il direttore generale. Fiabilis Consulting Group, prima società in Italia ad offrire servizi di consulenza per l’ottimizzazione dei costi del lavoro, altamente specializzata in materia previdenziale ed assicurativa, fa parte di un gruppo internazionale con sedi in Europa e Sud America. E' presente in Italia da 5 anni durante i quali ha identificato risparmi per un valore di 17 milioni di euro lavorando per più di 220 aziende.