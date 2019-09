Made in Italy: mozzarella di bufala campana Dop in Germania per Anuga

Roma, 30 set. (Labitalia) - La mozzarella di bufala campana Dop sarà con Afidop (Associazione dei formaggi Italiani Dop) alla fiera Anuga di Colonia, in programma dal 5 al 9 ottobre, per presentarsi al pubblico tedesco e internazionale, in sinergia con altre cinque punte di diamante: Asiago Dop, Gorgonzola Dop, Grana Padano Dop, Pecorino Toscano Dop e Taleggio Dop. Lo stand di Afidop (hall 10.1 - stand H020 G021) ospiterà cooking show con preparazione di deliziosi assaggi che avranno come protagonisti indiscussi i 6 formaggi Dop, stelle del panorama gastronomico italiano.

I 'bocconcini d’autore' saranno firmati dallo chef Antonino Bonetta (titolare del ristorante 'Il Valentino' di Colonia), accompagnato dalla giornalista e divulgatrice tedesca Veronika Crecelius (nominata anche 'Ambasciatrice del vino italiano' dal Cerimoniale della presidenza del Consiglio dei ministri di Roma), preparerà sei tipologie di 'bocconcini', piccoli sfizi con i sei formaggi Dop in abbinamento a vini o birre, per un’esperienza di gusto completa. Da sabato a martedì, dalle ore 12 alle 14.

La Germania si conferma il primo mercato per l’export della bufala campana con una quota del 25% pari a circa 26 milioni di euro. Un Paese strategico e in questa ottica la partecipazione ad Anuga del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop punta a promuovere il valore aggiunto del marchio Dop in una dimensione internazionale. L’edizione 2017 della fiera ha registrato più di 7.400 espositori provenienti da 107 Paesi e ha accolto circa 165.000 visitatori da 198 nazioni.