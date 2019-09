Alunni (Confindustria): "Bianconi in campo per elezioni Regione Umbria? aspettiamo programma"

Perugia, 23 set. (Labitalia) - "Come cittadino e come presidente di Confindustria non posso che essere contento quando più persone mettono a disposizione le loro qualità, le loro competenze per una competizione elettorale che riguarda la nostra regione. Ben venga una persona come Bianconi che ha un vissuto nel mondo dell'impresa e proviene anche da un territorio colpito purtroppo in questi anni da eventi naturali. Aspettiamo di conoscere il suo programma, come quello degli altri candidati". Così il presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni, commenta, con Adnkronos/Labitalia, la discesa in campo nella competizione elettorale per la guida della regione Umbria dell'imprenditore di Norcia Vincenzo Bianconi, sostenuto da Pd e M5S.

Secondo Alunni "si aggiunge qualità a un confronto che mi auguro sarà serio e produttivo. Anche la candidata del centro destra Tesei ha una storia importante e quindi ci sarà un confronto credo importante". Ma per Alunni, oltre alla propria storia, nel giudizio sui candidati peseranno le idee e le proposte da mettere in campo. "Aspettiamo di ascoltare il programma di Bianconi come degli altri candidati, incontreremo tutti".