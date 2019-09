Gabriele Menotti Lippolis (Giovani imprenditori sud), 'urgente new deal per il sud'

Roma, 23 set. (Labitalia) - "Bene l'eco new deal, ma è urgente un new deal per il Sud". A dirlo l'imprenditore Gabriele Menotti Lippolis, presidente Gruppo giovani imprenditori sud e della Puglia della Confindustria, intervenendo microfoni de 'L’Italia s’è Desta' su Radio Cusano Campus, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, per parlare del 'Green new deal' del Governo.

"Rilancerei al presidente Conte - sottolinea - facciamo un green new deal anche per il Mezzogiorno. Lo sfidiamo su qualcosa di concreto. Intendo delle misure per rilanciare il Mezzogiorno. Un reddito, invece che di cittadinanza, di merito. Vorremmo riportare i ragazzi e le ragazze che sono andati all’estero in Italia. Il reddito di cittadinanza finora, al Sud, ha dato pochi risultati ma i navigator sono stati individuati queste estate".

"Le cose - precisa Gabriele Menotti Lippolis - si devono fare per qualcosa, per avere una mission, quindi premiare chi fa qualcosa di positivo. Serve una riforma culturale e far capire che dalla cultura si può avere qualcosa di più nel Paese. Bisogna ritornare a pensare di far crescere questo Paese sotto tutti i punti di vista".

"E’ difficile esprimersi sul nuovo Governo - spiega - vorremmo vedere qualcosa di più concreto. Siamo all’inizio del percorso di questo Governo che credo durerà fino alla fine della legislatura”.

Gabriele Menotti Lippolis interviene anche sul cuneo fiscale: "Molte aziende hanno paura di assumere. Hanno dei costi eccessivi. Magari vorrebbero rilanciare la propria impresa, affrontare nuove percorsi imprenditoriali. Il costo del lavoro in Italia è troppo alto".

"A noi fa piacere - rimarca - se i nostri dipendenti avranno più soldi perché ciò potrebbe determinare maggiori consumi, quindi va bene. Gentiloni da premier disse no all’austerità. Ora, con il suo nuovo ruolo, potrebbe spingere l’Europa a togliere dei paletti alle imprese. Tutto ciò passa tramite la realizzazione delle promesse fatte".