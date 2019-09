Fisco: Malan, 'far crescere produttività Paese per ridurre tasse'

Roma, 18 set. (Labitalia) - "Per poter ridurre le tasse l'unico meccanismo è far crescere produttività del Paese e cancellare adempimenti burocratici inutili". A dirlo oggi Lucio Malan, della commissione permanente Affari esteri del Senato, in occasione della presentazione dell'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate, nel corso di un convegno promosso in collaborazione da Itinerari Previdenziali e Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità.

Per Malan, inoltre, "ci vorrebbe una più ampia diffusione di questi dati per conoscere la realtà del sistema contributivo del Paese".