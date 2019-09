Fisco: Mariotti (Confindustria), 'forte esigenza rivisitazione Irpef'

Roma, 18 set. (Labitalia) - "Lo studio conferma la crisi della progressività dell'Irpef e una forte esigenza di rivisitazione di questa imposta". A dirlo Francesca Mariotti, direttore area Politiche fiscali Confindustria, in occasione della presentazione dell'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate, nel corso di un convegno promosso in collaborazione da Itinerari Previdenziali e Cida, Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità.

"I dati - ha chiarito - mettono in evidenza come l'Irpef non riesca più a 'tenere' la capacità distributiva di suddividere, tra i contribuenti, gli oneri. La crisi della progressività è la crisi dell'equità, per questo bisogna occuparsi di questo aspetto".