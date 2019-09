Boccia: "Digithon non è solo oggi, aiuta crescita idee tutto l'anno"

Bisceglie, 6 set. (Labitalia) - "Continueremo a fare quello che c'eravamo detti in questi anni: la maratona momento di stimolo per far sì che questo lavoro duri tutto l'anno. Per far sì che questo accada, è necessario l'aiuto di tutti voi. Se tutto questo funziona, è perché Confindustria ci ha creduto dal primo anno, però ci sono partner buoni quest'anno. Se non fosse stato per loro, l'Inventor Lab non l'avremmo aperto. Lo dico oggi in apertura della maratona: tutti coloro che vogliono provare, osare, testardamente insistere sull'idea che hanno, sul progetto, provarci, possono farlo qui da noi durante tutto l'anno". Così Francesco Boccia, fondatore di Digithon, la maratona delle idee digitali in corso a Bisceglie, in Puglia, aprendo la seconda giornata della manifestazione.

"Vogliamo che sia una cosa nuova. DigithOn non è un incubatore, ma qualcosa spero di diverso e cioè un luogo di incontro permanente che avrà sempre il momento clou nella settimana della maratona, ma attraverso l'Inventor Lab e attraverso le antenne straordinarie che abbiamo grazie al Politecnico di Bari, al Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari e del Salento, e attraverso i vari partner, noi puntiamo molto sulla voglia di andare oltre la competizione, che deve essere una cosa a metà tra il mettersi in mostra, incontrare le aziende e in generale provare a confrontarsi con gli altri", ha continuato Boccia.

"Noi dobbiamo andare oltre e far sì che quello che presentano qui i ragazzi siano germi -ha spiegato- di una attività di sviluppo che solo le aziende possono aiutarci a fare. Senza le aziende le idee resterebbero idee e senza gli investitori le idee resterebbero un bel racconto. Noi il salto di qualità dobbiamo fare quest'anno. Per questo, la grande novità di quest'anno è l'Inventor Lab. Chiedo ai ragazzi di crederci, di chiedere, di proporsi e di darci una mano a trasformare il laboratorio da luogo di riflessione a luogo di contaminazione. Da questo momento in poi, lo spazio è vostro, e soprattutto quest'anno alcuni progetti sono di lodevole valore", ha concluso.