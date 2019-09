Lavoro: a Pescara corso formazione gratuito per 'Full Stack C#.Net Developer'

Roma, 4 set. (Labitalia) - Articolo, Soluzioni Hr, in collaborazione con Idea Lavoro Formazione e con SI&T, società specializzata nella produzione di software gestionali, organizza un corso di formazione gratuito e altamente professionalizzante a Pianella (Pescara). Il corso, che partirà il 23 settembre, è indirizzato a neolaureati e diplomanti con la passione verso il mondo dell’Information Technology; neolaureati e diplomanti in materie tecnico-scientifiche (ingegneria informatica, ingegneria gestionale, informatica, telecomunicazioni, matematica); diplomati (informatica e telecomunicazioni, tecnico industriale, ragioneria programmatori).

Il percorso formativo si pone l’obiettivo di fornire le basi fondamentali per intraprendere la carriera di Developer, gli strumenti conoscitivi necessari per lo sviluppo di applicazioni con tecnologia .Net e le principali nozioni nell’ambito sviluppo applicativo. Il corso affronterà i seguenti temi: Programmazione ad oggetti: Linguaggi di programmazione Back - End C#; Linguaggio di programmazione Front - End Javascrispt, Typescript, Html e Css; Framework: .Net MVC - Boostrap - Angular JS · Database: Sql; Elementi di team work e comunicazione efficace. La sede è Pianella (Pe) e la durata è di 248 ore così articolate: dal lunedì al venerdì 9-13 e 14-18. Per tutti i partecipanti è previsto un rimborso ticket restaurant del valore di 5,29 euro per ogni giorno di presenza. I requisiti per la partecipazione sono laurea o diploma; buona conoscenza della lingua inglese; propensione al lavoro di gruppo e predisposizione all'apprendimento; curiosità verso il settore It.

Le candidature in linea verranno valutate attraverso un percorso di selezione ad hoc in collaborazione con l'azienda cliente. Le risorse selezionate opereranno all’interno dei team, in un contesto di alta complessità tecnologica, con un training 'on the job' della durata di 4 mesi finalizzato anche ad una rapida assimilazione delle best practices in uso ed in ambito sviluppo applicativo. I candidati saranno supportati direttamente dai professionisti dell’azienda cliente, ove opereranno direttamente a fronte degli obiettivi. Per partecipare è necessario inviare il proprio Cv aggiornato a technology@articolo1.it inserendo nell’oggetto la dicitura 'Academy Developer .Net'.