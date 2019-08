Startup: OffLunch, over-funding grazie al contributo di SeedMoney

Roma, 30 ago. (Labitalia) - OffLunch, la piattaforma di food delivery per il pranzo in ufficio che ha lanciato a luglio la campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, con l’obiettivo iniziale di attrarre un finanziamento di 80.000 euro, annuncia di aver superato i 90.000 euro andando in over-funding grazie al contributo di SeedMoney, il veicolo di investimento e acceleratore di start up 'early age' ad altissimo potenziale.

Con già all’attivo oltre 830 aziende in tutta Italia registrate direttamente dai propri dipendenti, Offlunch.com è una realtà consolidata a Roma, Milano (grazie anche all’acquisizione di Taaac srl) e a Cagliari. Fondata a Milano nel 2016, SeedMoney è nata per iniziativa del team di Seed Venture Partners, una squadra di Business Angel altamente motivati e competenti con esperienza pluriennale nel lancio di startup di successo, in Italia e all’estero.

SeedMoney ha deciso di entrare e investire in questa fase del crowdfunding con una quota di 15.000 euro di tipo C, diritti patrimoniali e di voto, dimostrando il proprio interesse nel garantire il proprio aiuto nella fase iniziale del progetto e nell’approccio con il mercato. Grazie alla somma raccolta, OffLunch sarà in grado di conseguire importanti risultati, quali l’apertura del servizio in altre città italiane, l’espansione a livello internazionale, il miglioramento del sito e dell’app dedicata e la cura dell’offerta del menù.

Francesco Zorgno, presidente di CleanBnB Spa e co-founder/Board Member di Seed Money, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di investire in OffLunch perché è una realtà del tutto coerente con i nostri piani di sviluppo. Il fenomeno del food delivery è diventato, ormai, un fenomeno di massa che sta sempre più coinvolgendo diverse tipologie di target: offrire il servizio sul luogo di lavoro con OffLunch è facile, comodo e permette di risparmiare tempo e denaro. OffLunch ha saputo coniugare l’online e l’offline aprendosi alle esigenze di chi lavora in azienda, con un’offerta sia B2B sia B2C che mira a rivoluzionare la pausa pranzo: questa è la vera innovazione sulla quale stiamo investendo".

“OffLunch - ha affermato Maurizio Pompili, Ceo e co-founder di OffLunch - rappresenta la rapida crescita del food delivery diventato, ormai, un fenomeno di massa anche sul luogo di lavoro perché è di facile accesso, comodo e permette di risparmiare tempo e denaro. La qualità della nostra proposta è garantita dalle sapienti mani di chef professionisti e la puntualità è il nostro fiore all’occhiello. Chi lavora non ha tempo da perdere e, con noi, la pausa pranzo non sarà più in problema”.

OffLunch offre menù basati su ingredienti sani e controllati, prodotti a chilometro zero e preparati in catena del freddo da chef professionisti, con consegna gratuita direttamente sulla tua scrivania. Attenta alla qualità delle materie prime, OffLunch si dimostra anche sensibile alle tematiche ambientali e propone una risposta concreta a tutti coloro che hanno a cuore il Pianeta.