Food: Mozzarella Dop, a settembre nuovo tour di promozione

Caserta, 30 ago. (Labitalia) - Sarà un settembre ricco di eventi per la Mozzarella di Bufala Campana Dop. Il Consorzio di Tutela ha messo in campo un vero e proprio tour italiano di promozione del più importante prodotto a marchio Dop del Centro-Sud. Si comincia subito con 'Bufala Fest', la kermesse interamente dedicata alla bufala di razza mediterranea italiana, da domani, 31 agosto, fino all’8 settembre sul lungomare di Napoli. Il Consorzio è 'title sponsor' della kermesse e durante l’intera settimana saranno proposti laboratori, cooking show con chef e pizzaioli sempre con al centro l’oro bianco campano.

Per l’occasione, la mozzarella Dop rilancia l’alleanza con le altre eccellenze del made in Italy agroalimentare, coinvolgendo i Consorzi di Tutela del Parmigiano Reggiano Dop, Prosciutto Toscano Dop, Prosecco Doc e Ricotta di Bufala Campana Dop in una serie di workshop con abbinamenti gourmet previsti in ogni giornata della rassegna. Il 15 e 16 settembre la Bufala Dop sbarca, invece, sull’isola di Ischia per incontrare l’alta cucina in occasione di 'Ischia Safari', la due giorni ideata dagli chef stellati Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro. Per l’occasione, sarà possibile veder nascere dal vivo la mozzarella di bufala campana, che poi sarà alla base delle ricette gourmet delle decine di cuochi in arrivo nello scenario mozzafiato dell’hotel Regina Isabella.

Domenica 15, nel corso del convegno inaugurale dal titolo 'Eccellenze italiane e cucina sostenibile, il binomio del futuro', ci si confronterà sulle sfide del mondo del food con l’intervento, tra gli altri, del presidente del Consorzio di Tutela, Domenico Raimondo, e del direttore generale dell’Istituto zooprofilattico di Portici, Antonio Limone. A seguire la charity dinner e lunedì 16 la grande serata al Negombo con oltre 70 professionisti tra chef, pizzaioli e maestri pasticcieri, che metteranno al centro delle loro creazioni la migliore dispensa del nostro patrimonio gastronomico.

Quest’anno il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà official partner insieme al Consorzio di Tutela Ricotta di Bufala Campana Dop dell’edizione 2019 di 'Cheese', l’evento di Slow Food dedicato ai formaggi, in programma dal 20 al 23 settembre a Bra (Cuneo). Nella patria della 'filosofia del buono, pulito e giusto', la Bufala campana sarà al centro di un programma di dibattiti e degustazioni per scoprirne i segreti e valorizzare la sua versatilità di abbinamento. Da non perdere il 22 settembre, alle ore 19, il laboratorio dedicato alla degustazione della mozzarella di bufala campana Dop e della ricotta di bufala campana Dop, con il piatto vintage (mozzarella, ostrica e acqua di mare) dello chef Vittorio Fusari che introdurrà alla scoperta dei grandi vini bianchi piemontesi ancora poco noti, da poter abbinare all’oro bianco campano.

Mozzarella di bufala campana Dop e prosciutto di Parma Dop sono un abbinamento simbolo dell’Italia a tavola. E in occasione del Festival di Prosciutto di Parma, il 13 settembre, sarà proposto un connubio speciale tra le due eccellenze. Appuntamento alle ore 12,30 nello Spazio Agorà del 'Bistrò del Prosciutto' a Parma con 'Che Bufala!' per rilanciare questo binomio vincente tra filmati storici, degustazioni e cooking show.

Infine, il 22 settembre da Radda in Chianti parte la nuova edizione della Granfondo del Gallo Nero, non solo una gara ciclistica, ma anche un'occasione di conoscenza delle eccellenze agroalimentari italiane. E anche stavolta il Consorzio di Tutela Mozzarella Dop è partner dell’evento promosso dal Consorzio di Tutela Chianti Classico. Così, anche tra i colli toscani si potrà degustare la bufala campana.