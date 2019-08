Vino: al Nettuno Winefestival passaporto per viaggiare nel mondo del gusto

Roma, 22 ago. (Labitalia) - Il borgo di Nettuno (Roma) sarà teatro, domenica 1 settembre (dalle 18.00 alle 23.00), della seconda edizione del Nettuno Winefestival, un vero e proprio percorso del gusto che promette di essere un emozionante viaggio attraverso i tesori del paniere enogastronomico di questo tratto di costa tirrenica. Saranno 13 i punti di degustazione, ognuno 'presidiato' da una cantina della zona e con il contorno goloso costituito dalle proposte gastronomiche di ben 24 ristoranti.

Con una postazione interamente dedicata al Cacchione Doc, vero padre nobile della cultura enoica del terroir. E con la possibilità di scoprire, o riscoprire, il gusto della cucina nettunese, un mix tra mare e campagna, con delle chicche che non mancheranno di sorprendere anche i palati più esigenti. Il tutto acquistando, presso 6 punti distribuzione dislocati lungo il percorso, il kit (costo 15 euro) che comprende un calice con relativa sacchetta, la pianta del percorso e il passaporto di degustazione, che verrà timbrato nei singoli stand fino al completamento del viaggio del gusto.

“Il successo della prima edizione - sottolinea Mario Lomartire, presidente della Pro Loco Forte Sangallo, organizzatrice dell’iniziativa - ha confermato la bontà di un format che mette in risalto l’appeal della nostra città, unito alla qualità dei prodotti che il territorio è in grado di esprimere. Del resto, il turismo enogastronomico è uno dei grandi asset del nostro Paese e manifestazioni come il Nettuno Wine Festival, specie se collocati in cornici suggestive come quella da noi proposta, risultano una vetrina ideale e una grande opportunità di svago e di approfondimento”.

Ma Nettuno Winefestival 2019 non sarà soltanto un appuntamento enogastronomico. Oltre 40 musicisti allieteranno gli ospiti lungo il percorso che, con viale Matteotti a fare da fil rouge, si snoda attraverso le vie limitrofe e coinvolge 5 piazze. Una colonna sonora che attraverserà i vari genere musicali, dal Rock alla Classica, dal Reggae al Vocal, dal Tribal alla Strumentale. Per una domenica che, a dimostrazione del totale coinvolgimento della città, sarà 'bianca'. Negozi aperti, quindi, per liberare la voglia di shopping dei visitatori in questi ultimo scampolo d’estate.

“La grande estate di Nettuno - sottolinea Alessandro Mauro, assessore a Sport, Turismo e Spettacolo del Comune di Nettuno - si chiude con questo appuntamento di prestigio. Il Nettuno WineFestival è una manifestazione di rilievo da inserire tra le maggiori per quello che riguarda gli eventi di carattere enogastronomico sul territorio regionale".

"A Nettuno il 1° settembre ci saranno le più importanti cantine vinicole del Lazio e il top della ristorazione locale. Una valorizzazione eccezionale del nostro prodotto, il modo migliore per chiudere il Nettuno Summer 2019 che ha riportato migliaia di turisti ad affollare la nostra splendida città”, conclude.