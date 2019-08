Estate: weekend in rosa a Zoomarine con Marta Losito e Miss Mondo Italia

Roma, 21 ago. (Labitalia) - Week-end nel segno delle donne a Zoomarine, il parco acquatico di Torvaianica, alle porte di Roma. Sabato la protagonista è una delle star dei social, la quindicenne Marta Losito, milioni di follower per una giovanissima creator che attira la curiosità di migliaia di teenagers. E domenica è tempo di bellezza, con le selezioni regionali per Miss Mondo Italia ospitate al Parco. Ancora grandi eventi, quindi, a Zoomarine che si avvia a concludere un mese di agosto da sold out.

Sabato 24 agosto la protagonista sarà Marta Losito, quindicenne di Treviso che sta spopolando su tutti i social, da Musical.ly a Instagram e YouTube, con oltre 3,5 milioni di follower. La vita di questa giovane artista non ha segreti per i 2,3 milioni di follower che la seguono su Tik Tok (ex Musical.ly) dove Marta è ogni giorno nella top 10 della classifica italiana e nella top 100 della classifica mondiale. E, ancora, la giovanissima muser è seguita da 1 milione di persone su Instagram e da oltre cinquecentomila su YouTube.

Tra le influencer preferite dai giovani sarà ospite a Zoomarine per un talk show esclusivo e un meet&greet con i suoi fan. Sarà possibile assistere al talk show di Marta Losito gratuitamente (acquistando il biglietto di ingresso del Parco per la data del 24 agosto) dalle ore 17 presso la Radio Subasio Arena. Con un biglietto extra dedicato del costo di 10 euro sarà inoltre possibile incontrare e scattare una foto con Marta Losito. Domenica 25, invece, è tempo di Miss, con le selezioni per la finale regionale 2020 di Miss Mondo Italia. Un evento di sicuro fascino, da seguire assistendo a sfilate, performance artistiche e fantastiche coreografie presentate da Maurizio Serafini.

Agosto è abitualmente un mese ricco di eventi a Zoomarine che presenta un ampio cartellone di attività tra piscine, attrazioni, delfini, foche, leoni marini, cani e animali di compagnia, uccelli tropicali, fenicotteri, pinguini e tartarughe, e i protagonisti dello spettacolo più amati dai giovanissimi da incontrare al Parco. Un programma ricco di attività firmate dal direttore artistico, Claudio Cecchetto, e organizzate dallo staff del Parco guidato dall’amministratore delegato Renato Lenzi. “Un’offerta ricchissima e variegata che abbraccia ogni fascia di età e di gusto. A Zoomarine si gode il divertimento delle nostre piscine e attrazioni, si scoprono animali unici, si trascorrono giornate di relax e si incontrano i personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico”, commenta Lenzi.

Dopo gli eventi di questo week end si prosegue il 30 agosto con la festa di compleanno di una icona italiana, il Cornetto Algida, che compie 60 anni. In programma un evento a tema con la partecipazione di Andrea Paris il PrestigiAttore noto per la sua partecipazione al programma Italia’s Got Talent. Agosto si chiude in musica, sabato 31, con l’esibizione dal vivo di Federica Carta, giovanissima ma già affermata cantante. Da Amici di Maria de Filippi al Festival di Sanremo 2019, Federica ha dimostrato grandi doti artistiche arrivando a collezionare molteplici successi.

E un primo accenno agli eventi di settembre riporta subito in scena gli idoli dei teenagers, i 'Me Contro Te', che a Zoomarine si esibiranno domenica 1° settembre con il live show Back To School, un evento a tema in attesa di tornare tra i banchi di scuola da trascorrere tra sfide incredibili, musica, sorprese e tanto divertimento. Per l’evento è previsto un biglietto evento speciale che comprende l’ingresso a Zoomarine per l’intera giornata del 1° settembre, tutti gli spettacoli del Parco, le attrazioni, le dimostrazioni con gli animali e il live show dei 'Me Contro Te', acquistabile solo su www.zoomarine.it. Inoltre fino all’8 settembre Zoomarine organizza i Beach Party con festa in piscina a tema, musica, animazione e proposte food.