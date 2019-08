Tav, Panzarella (FenealUil): "Voto segnale positivo per sviluppo Paese"

Roma, 7 ago. (Labitalia) - "Al di là delle polemiche politiche, questo voto per noi è un segnale positivo, che dovrebbe essere soltanto l'inizio di una serie di decisioni che vadano a favore dello sviluppo del paese e delle politiche industriali. Perché l'Italia possa tornare a crescere". Così il segretario generale FenealUil, Vito Panzarella, commenta con Adnkronos/Labitalia l'esito delle votazioni al Senato delle mozioni sulla Tav.

"Per noi - sottolinea - la Tav è un'opera fondamentale che va realizzata come molte altre grandi opere e infrastrutture per accelerare lo sviluppo e dare uno stimolo significativo all'occupazione".

"Come già detto - aggiunge il leader sindacale - realizzare l'opera costerà meno che bloccarla, ma soprattutto garantirà anche un vantaggio per l'ambiente, contrariamente a quanto da molti viene affermato: un salto di qualità che non potrà che accorciare le distanze con l'Europa e tra Nord e Sud del paese".