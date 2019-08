Aquafelix di Civitavecchia, musica con Jovaband e concorso miss

Roma, 6 ago. (Labitalia) - Una settimana ricca di eventi al parco Aquafelix di Civitavecchia, il più grande Parco aquatico del Centro Italia, tra i 10 più belli nel Paese. Si inizia giovedì 8 agosto, con un tributo musicale a Jovanotti. In scena la JovaBand e, special guest, gli emergenti Five and Fist, per una giornata all’insegna dei grandi successi di Jovanotti. Il 10 agosto è tempo di miss al Parco di Civitavecchia, con le selezioni regionali di Miss Mondo. Un evento tutto dedicato alla bellezza femminile con sfilate, performance artistiche e coreografie presentate da Maurizio Serafini.

Il week-end di eventi si conclude domenica 11 con i DinsiemE, gli YouTuber Dominick Alaimo e Erick Parisi amati dal pubblico giovane del web. La coppia di YouTuber sfiderà il pubblico con giochi, canti e balli per una giornata all’insegna del divertimento fresco e giovane firmato da alcuni degli idoli più seguiti dai teenagers italiani.

Inoltre Aquafelix, uno dei Parchi italiani del Gruppo Dolphin Discovery, presenta una speciale promozione estiva, regalando un biglietto omaggio ai propri clienti. Una iniziativa speciale, attiva dal primo agosto e dedicata a tutti coloro che acquistano un biglietto e hanno voglia di tornare gratis al Parco di Civitavecchia. La speciale promozione offre, infatti, l’opportunità ad ogni visitatore pagante di richiedere, nel giorno della sua visita al Parco, un ingresso omaggio nominale per ritornare gratis un qualsiasi giorno di apertura nella stagione fino all'8 settembre 2019 (ad eccezione del giorno successivo alla visita al Parco).

Piscine, scivoli d’acqua per tutti i gusti e per tutte le età, torrenti navigabili in canotto, idromassaggi, giochi, attrazioni, spettacoli, animazione, musica e tanto divertimento. Questo è Aquafelix. Costruito a Civitavecchia nel 1995, ha presto raggiunto i massimi traguardi di notorietà entrando nella top 10 dei parchi acquatici più belli d’Italia. La sua estensione di 80.000 metri quadrati comprende molteplici attrazioni acquatiche, punti ristoro, shop e aree dedicate al divertimento e al relax pensate appositamente per tutte le fasce d’età.

Ogni attrazione che Aquafelix offre ai suoi frequentatori è stata concepita nel pieno rispetto dell’ambiente che la circonda, quasi a costituirne parte integrante. Per tale motivo, i visitatori potranno apprezzare la bellezza di un parco immerso nella natura, scoprendolo passo dopo passo lungo i percorsi che gli vengono suggeriti, tutti assolutamente privi di barriere architettoniche. Un cammino attraverso un mondo acquatico dove ogni luogo è contraddistinto da nomi latini e romani. La grande piscina ad onde, il fiume circolare, i torrenti che sgorgano dalle rocce formando piccole cascate, contribuiscono a comunicare al visitatore un senso di tranquilla serenità per la valenza simbolica dell’acqua come sorgente di vita, fonte di benessere fisico e mentale, rilassante e tonificante. Inoltre, la vicinanza con la villa di Traiano conferma e rafforza questa sensazione di felicità, in quanto un grande imperatore dell’Antica Roma aveva scelto questo sito per ritemprarsi, godere della bellezza della natura e delle proprietà terapeutiche dell’acqua.

Aquafelix, guidato da Renato Lenzi, è di proprietà di Dolphin Discovery, azienda leader al mondo nel settore dei parchi tematici con mammiferi marini presente in 10 Paesi con 30 parchi, che continua ad investire notevolmente in Italia, mirando ad introdurre una ampia gamma di novità tali da rendere le sue strutture tra le più all’avanguardia in Europa. I parchi gestiti da Dolphin Discovery sono in Messico, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Jamaica, St. Kitts, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Argentina e Italia. In Italia il gruppo Dolphin Discovery gestisce 3 Parchi: Zoomarine a Torvaianica, Acquafelix a Civitavecchia e Acquajoss a Consalice (Ravenna).