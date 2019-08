Gruppo industriale Tecno selezionato per European business awards 'Ones to watch'

Milano, 2 ago. (Labitalia) - Il gruppo industriale Tecno, dopo aver lanciato in Italia il servizio di control energy management, è stata selezionata per gli European business awards del premio 'Ones to watch', grazie ai suoi valori di innovazione, successo ed etica. L’azienda, fondata nel 1999 dall'imprenditore Giovanni Lombardi, è leader nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di industria 4.0. A maggio ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il Premio Deloitte best managed companies, ha sedi in Italia, a Milano, Bologna e Napoli, e all’estero, a Berlino e Parigi, e più di 2800 clienti, Tecno è un punto di riferimento anche nei processi digitali applicati a tutti i tipi di prodotti a servizio delle aziende, di ogni settore produttivo. La digitalizzazione dei processi produttivi, infatti, applicata a tutti i servizi offerti da Tecno, rende possibile ai clienti di migliorare ed efficientare la produttività, risparmiare tempo e risorse che possono essere investite altrove.

"Le aziende scelte come Ones to watch - ha dichiarato Adrian Tripp, ceo degli European business awards - sono le più ispirate, di successo e dinamiche in Europa; il talento e la tenacia al centro di queste imprese creano posti di lavoro e guidano la prosperità dell'Europa. La lista di eccellenza 'Ones to watch', consultabile su businessawardseurope.com, rappresenta un punto di riferimento per il resto della comunità imprenditoriale europea".

Le imprese 'Ones to watch' fanno parte di tutti i settori: dalla produzione al commercio al dettaglio, dall'agricoltura alla tecnologia; sono di tutte le dimensioni: dalle start-up alle grandi aziende che fatturano miliardi di euro. Ricevendo questo titolo, Tecno avrà la possibilità di competere in una delle 18 categorie dell'European business awards e diventare un vincitore nazionale.

"Rientrare tra le aziende 'Ones to watch - ha commentato il presidente del gruppo industriale Tecno, Giovanni Lombardi - è una sfida, una responsabilità che sentiamo di portare avanti con passione per continuare a crescere ed essere un riferimento per altre aziende. Da alcuni anni abbiamo deciso di avviare un processo di internazionalizzazione, esplorando nuovi mercati e opportunità di business. La ricerca, la digitalizzazione e l'attenzione per l'ambiente sono sicuramente le nostre leve competitive: tutti i nostri servizi/prodotti nascono per guidare le imprese lungo un percorso di ottimizzazione dei consumi energetici. I risultati ottenuti, la soddisfazione dei clienti e preziosi riconoscimenti come questo ci inducono a credere che stiamo lavorando nella giusta direzione".

Tecno è anche in Elite, il programma internazionale nato in Borsa Italiana nel 2012 in collaborazione con Confindustria e dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita ed è un'azienda fortemente impegnata nel mecenatismo.

Tecno, infatti, sostiene anche Rivelazioni-finance for fine arts, il progetto promosso da Borsa Italiana finalizzato al reperimento di risorse per il restauro e la digitalizzazione di opere d’arte provenienti dai più importanti musei italiani, che vengono riportate a una migliore leggibilità e restituite in modo permanente alla fruizione collettiva.