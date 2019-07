Fisco: consulenti lavoro, circolare su novità decreto Crescita

Roma, 30 lug. (Labitalia) - La conversione nella legge numero 58/2019 del decreto legislativo 34/2019, noto come decreto crescita, ha introdotto in via definitiva nel nostro ordinamento importanti disposizioni finalizzate alla crescita economica, allo sviluppo del Paese e alla tutela del made in Italy.

Vista la complessità, l’eterogeneità e il notevole numero di tali disposizioni, la Fondazione Studi consulenti del lavoro ha deciso di esaminare il provvedimento in due distinti documenti, soffermandosi prima sugli aspetti fiscali e prossimamente sulle misure di rilancio degli investimenti per gli operatori economici.

Nella circolare numero 14 di quest'anno sono esaminati e commentati gli interventi fiscali, amministrativi e contabili, di contraddittorio e contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, nonché le novità riguardanti imposte locali, premi Inail e semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore.