Gruppo Ebano, fatturato +800% in 6 anni, bilancio in continua crescita

Roma, 29 lug. (Labitalia) - Circa 18 milioni di fatturato aggregato con una crescita negli ultimi 6 anni dell'800%, 8 società controllate, 15 partnership produttive, più di 250 dipendenti e collaboratori, una clientela media annua che ormai supera le seimila unità per il solo business della formazione a distanza e un piano di crescita per linee interne ed esterne con investimenti nel solo 2018 di 700 mila euro. Sono questi alcuni dei numeri dell'andamento del Gruppo Ebano che lancia il piano triennale di acquisizioni. L'azienda, fondata e presieduta dall'imprenditore Carlo Robiglio, è tra i leader in Italia sulla formazione a distanza e opera anche nell'editoria, nella comunicazione e nel marketing caratterizzando tutta l'offerta per il suo approccio innovativo.

Tra i punti di forza, c’è la controllata Cef publishing, realtà che opera nella progettazione, realizzazione ed erogazione di corsi professionali attraverso modalità fad (formazione a distanza) ed e-learning, in ambiti come il socio assistenziale, l'animal care, il food, l’estetica e il benessere. Docenti dei suoi corsi sono, tra gli altri, lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo per il corso 'Cuoco professionista Chefuoriclasse' e il truccatore e imprenditore nel mondo della cosmetica Diego Dalla Palma per il corso 'Professionista della bellezza e del benessere. Percorso immagine'.

L'azienda è stata premiata da Deloitte a Milano nella sede di Borsa Italiana con il premio 'Deloitte best managed companies': il riconoscimento rivolto alle aziende che si sono distinte per strategia, competenze, impegno verso le persone e performance realizzato da Deloitte in collaborazione con Altis università Cattolica, da Elite, il progetto del London stock exchange group che supporta lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale, e da Confindustria.

"La storia di Ebano - dichiara Carlo Robiglio - ha radici profonde e ha inizio con l’idea, nata intorno ai primi anni novanta, di dar vita a una iniziativa imprenditoriale nel mondo dell’editoria e della cultura che potesse, in primo luogo, valorizzare la storia, le tradizioni e i valori di un territorio. La formazione continua insieme agli investimenti in ricerca e innovazione rappresentano i pilastri strategici per la nostra crescita. Puntiamo a crescere sia per linee interne, rafforzando le competenze del gruppo, che per linee esterne attraverso uno strutturato piano di acquisizioni".

"L'andamento operativo del gruppo - commenta il direttore generale Silvano Mottura - dall'acquisizione di Cef è in costante crescita. Il gruppo Ebano tramite Cef publishing è anche in Elite, con un modello di business solido e una chiara strategia di crescita ed è un'azienda fortemente impegnata nel sociale e nella sostenibilità".

"La politica aziendale del gruppo Ebano, volta a perseguire - chiarisce - alti standard in termini di sostenibilità e impatto sociale, ha permesso, attraverso la partecipata Cef publishing, di ottenere la certificazione b Corp, rilasciata dall’ente non-profit americano B Corporation".