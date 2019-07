Unes: Rossella Brenna nominata amministratore delegato

Roma, 26 lug. (Labitalia) - Rossella Brenna, attualmente direttore vendite di Unes, è stata nominata amministratore delegato del gruppo Unes, subentrando a Mario Gasbarrino. Da oltre 15 anni nel gruppo, Rossella Brenna è stata direttore marketing dal 2004 al 2013 e direttore vendite dal 2013 al 2019.

Grazie al contributo di Mario Gasbarrino, negli ultimi quattordici anni Unes ha potuto registrare importanti risultati economico-commerciali. Al manager va il sentito ringraziamento di tutto il gruppo per il prezioso lavoro svolto.

"Accolgo questa nomina - ha dichiarato Rossella Brenna - con estrema riconoscenza per la fiducia accordatami. Si tratta di una grande sfida, quella di proseguire il lavoro fatto in questi 14 anni con Mario Gasbarrino, che ringrazio sentitamente per la guida che ha saputo darci. Sono cosciente del privilegio che avrò: quello di poter guidare un’azienda che si è distinta in questi anni per i risultati conseguiti e per la velocità di movimento. Sono entusiasta di affrontare questa nuova avventura professionale insieme a tutta la squadra Unes".