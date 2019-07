Vacanze: esami finiti, guida al rientro last minute per studenti fuorisede

Roma, 26 lug. (Labitalia) - La sessione estiva delle università italiane sta per volgere al termine e le tanto attese vacanze estive sono ormai alle porte per gli studenti italiani. In particolare, i fuorisede si stanno preparando a tornare a casa e, se da un lato c’è chi ha già prenotato il proprio treno, autobus o aereo, molti potrebbero essersi ridotti a dover comprare il proprio biglietto all’ultimo minuto e a non sapere quando è meglio partire e quale mezzo di trasporto scegliere. Omio, app e piattaforma di viaggio che consente di comparare e prenotare viaggi in treno, pullman e aereo in Italia e in Europa, ha elaborato cinque consigli per gli studenti in partenza dalle tre città italiane che, secondo l’ultimo Osservatorio Talents Venture (2019), accolgono più fuorisede, ossia Bologna (Statale: 4,59%), Roma (La Sapienza: 2,43%) e Milano (Politecnico: 2,22%). La destinazione finale si trova nella regioni che esportano più talenti, ovvero Basilicata, Molise, Calabria, Abruzzo, Puglia e Marche.

1. I giorni migliori per partire. Molti sanno che solitamente è bene evitare le partenze durante il weekend, ma quali sono i giorni ideali per mettersi in viaggio durante la settimana? Per i capoluoghi oggetto di studio, le tariffe più convenienti si trovano generalmente il martedì e il mercoledì: questo vale, ad esempio, per chi sceglie il treno da Milano ad Ancona, Campobasso, L’Aquila, Potenza e Reggio Calabria o da Roma a Reggio Calabria oppure ancora da Bologna a Campobasso. Per i voli si trovano invece soluzioni interessanti anche la domenica sera, come ad esempio per la rotta Roma-Bari. Sono invece i pullman a lasciare più libertà nella scelta del giorno, in quanto i prezzi rimangono pressoché invariati tra un giorno e l’altro.

2. Il mezzo di trasporto. Treno, autobus o aereo? Scegliere il mezzo di trasporto ideale non è sempre facile, ma ecco che viene in aiuto Omio: grazie alla possibilità di visualizzare su un’unica schermata tutte le opzioni di viaggio e compararle tra loro in base a tempo di percorrenza, prezzo e numero di cambi, la piattaforma di viaggio rende la scelta del mezzo di trasporto più semplice. Ad esempio, per tornare a Potenza da Milano, Bologna e Roma il treno risulta la soluzione auspicabile in quanto consente di guadagnare tempo rispetto al pullman, mentre da Roma a Campobasso i tempi di percorrenza e il costo di treni e autobus sono equivalenti.

3. La destinazione: anche piccoli paesi. Molti studenti fuorisede provengono da piccoli paesi del Centro-Sud e spesso arrivarci può essere un’odissea. Niente paura: inserendo la città di partenza e quella di arrivo, Omio mostra in modo semplice e immediato l’itinerario di viaggio, indicando numero di cambi, durata del cambio e numero del treno, autobus o volo. Ad esempio, Avezzano, in provincia dell’Aquila, è ben collegata sia da Milano, che da Bologna e Roma. Anche là dove non arriva il treno, l’autobus viene in aiuto: Rionero In Vulture, nel cuore della Basilicata, così come la minuscola Soverato, un piccolo borgo della Calabria con poco più di 9.000 abitanti, sono raggiungibili comodamente in pullman, senza cambi, dalle tre città di partenza considerate.

4. Viaggiare smart e green con il biglietto mobile. Costantemente aggiornati sulle ultime tecnologie, gli studenti amano avere tutto a portata di mano, soprattutto quando viaggiano. Omio soddisfa questa esigenza mettendo a disposizione per la maggior parte delle tratte il biglietto elettronico: una volta effettuata la prenotazione è possibile visualizzare il proprio e-ticket e salvarlo, senza bisogno di dover stampare ed evitando inutili sprechi di carta e inchiostro, oltre che a ingombri superflui. Grazie al biglietto mobile, Omio incontra le esigenze dei giovani, sempre più coinvolti nella salvaguardia dell’ambiente.

5. Le offerte. Quando si viaggia last minute, è importante tener d’occhio le offerte: ad esempio, gli studenti che viaggiano il sabato possono approfittare dell’offerta 2x1 di Trenitalia, acquistabile fino a due giorni dalla partenza. Non solo: la stessa app propone un bonus speciale di 10 euro a tutti i nuovi utenti che scelgono di invitare un’altra persona ad usare Omio, la quale riceverà 10 euro da utilizzare su un viaggio a scelta.Per scoprire tutte le soluzioni di viaggio per tornare a casa dopo gli esami si può visitare il sito www.omio.it o scaricare l’app.