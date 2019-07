Inca: nuovi incarichi per componenti del collegio di presidenza

Roma, 25 lug. (Labitalia) - Con l’assegnazione delle deleghe si è conclusa oggi la prima riunione del rinnovato collegio di presidenza Inca nazionale. Il neo presidente, Michele Pagliaro, eletto a larghissima maggioranza dal comitato direttivo della Cgil lo scorso 24 giugno ha distribuito gli incarichi. Dario Boni: politiche organizzative, della statistica e dell’area tecnologica. Lorella Brusa: politiche della formazione, sociali e dell’inclusione. Silvino Candeloro: politiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e coordinamento dell’attività di consulenza medico legale. Vera Lamonica: politiche della previdenza, dell’assistenza, ammortizzatori sociali e coordinamento dei consulenti legali.

In capo al presidente, cui spetta il compito di rappresentanza generale e legale dell’Inca Cgil, la delega per le politiche del personale, della comunicazione, della immigrazione e dell’emigrazione, della previdenza complementare e dell’attività svolta dal Patronato della Cgil all’estero. "Con questo ultimo adempimento - ha commentato Pagliaro - l'Inca, primo patronato in Italia per volume di attività (circa 3 milioni di pratiche aperte ogni anno) e oltre 5 milioni di contatti, rafforza il proprio impegno per favorire un sistema di protezione sociale equo e universale".

"La riunione - ha aggiunto - è stata una preziosa occasione di confronto per sviluppare ulteriormente l’azione di tutela individuale, il cui valore strategico assume una valenza importante in un momento così difficile e complesso per il nostro Paese". "Il nostro obiettivo - ha ricordato - resta quello di difendere e promuovere i diritti di cittadinanza e del lavoro, di natura previdenziale e socio assistenziale, coniugando l’azione di tutela individuale dell'Inca, con quella collettiva e negoziale del sindacato confederale".