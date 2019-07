Welfare: in Ibl Banca arriva il kit per i neogenitori

Roma, 19 lug. (Labitalia) - Un kit contenente una guida con tutte le informazioni su congedi di maternità, paternità e parentali e sulle indennità per i riposi giornalieri e sulle attività di cui possono usufruire pensate per aiutarli a meglio coniugare vita personale e vita professionale. E doni di benvenuto per i bimbi: scarpine, asciugamano ed un bassotto di peluche, mascotte ispirata al testimonial di prodotto della banca. E' la nuova iniziativa a favore dei dipendenti neogenitori avviata da Ibl Banca, che fa parte di una gamma di azioni messe in campo dall'azienda per meglio coniugare vita professionale e personale.

A livello di sostegno alla genitorialità, i dipendenti della banca ricevono anche un bonus bebè, rappresentato da un contributo economico di 500 euro. Sono inoltre state varate nuove modalità di accesso e fruizione del part time per un migliore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare soprattutto in situazioni particolari o considerate prioritarie. Tra esse, la presenza di figli con età fino ai 13 anni.

Per le neomamme al rientro dalla maternità Ibl Banca organizza anche il programma “Back to Work” che ruota intorno alla maternità come valore aggiunto che rafforza skills importanti a livello professionale. Tale iniziativa prevede di approfondire alcuni aspetti della giornata lavorativa con il supporto di un’esperta di sistemi di Gestione delle Risorse Umane.

Sempre nell’ambito del sostegno alla genitorialità, la banca organizza per i figli dei dipendenti soggiorni in centri estivi convenzionati, a costi agevolati e partecipando economicamente. L’iniziativa IblforKids - che già durante l’anno presenta un programma di visite guidate, mostre, spettacoli e corsi di cucina - è rafforzata quindi nel periodo estivo con campi vacanza ludico sportivi e residenziali, in città, al mare e in montagna.

La banca ha inoltre sposato da tempo il progetto di fare conoscere ai bambini il posto di lavoro, dei genitori organizzando oramai da tre anni una giornata in cui i figli dei dipendenti, dopo aver visitato gli uffici, vengono coinvolti in diverse attività.

Quest’anno il programma ruotava intorno al tema della sostenibilità e del riciclo dei materiali. Ibl Banca, attraverso la struttura IblforYou, promuove infine un piano di iniziative, a carattere continuativo nel corso dell’anno, di tipo culturale, ricreativo, sportivo per favorire il benessere individuale e le occasioni di condivisione e rafforzamento delle relazioni umane tra i dipendenti in contesti extra professionali, coinvolgendo anche le famiglie. Nel 2018 sono stati organizzati circa 160 eventi.

Nel 2018 sono state inserite circa 60 nuove risorse nel Gruppo Bancario che oggi supera i 700 dipendenti. Più nello specifico Ibl Banca si caratterizza per essere una banca giovane con una età media delle risorse intorno ai 39 anni.

“Ibl Banca è molto attenta all’impianto di welfare aziendale, a cui vengono dedicati investimenti significativi -dice Giuseppina Baffi, responsabile Risorse Umane e Relazioni Istituzionali di Ibl Banca-. Stiamo implementando le iniziative che possono contribuire al benessere dei nostri dipendenti, sia nella vita quotidiana che in circostanze particolari, nelle piccole e grandi cose. Guardiamo alla persona nel suo insieme, senza dimenticare ovviamente tutto ciò che ruota intorno alla nostra comunità. Riduzione degli sprechi e attenzione al gap demografico sono tematiche attuali. Crediamo che anche le aziende e i singoli possano fare la differenza".