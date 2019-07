Vino: Felice Gasperini nuovo presidente Consorzio Denominazioni Frascati

Roma, 12 lug. (Labitalia) - Felice Gasperini è il nuovo presidente del Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati, eletto dal Consiglio di amministrazione insediatosi lo scorso 30 giugno dopo le elezioni dell’assemblea che riunisce produttori e viticoltori legati alla denominazione. Alla vicepresidenza sono stati eletti Danilo Notarnicola (riconfermato) e Emanuele Ranchella.

L’assemblea ha riconfermato la maggior parte dei Consiglieri del Cda che si erano già impegnati per dare nuovo impulso alla comunicazione della identità del Frascati durante tutto il triennio passato, suddivisi fra le tre categorie operative sul territorio: per la categoria Produttori Francesco Lilli, Emanuele Ranchella, Oreste Molinari, Andrea Evangelisti, Leone Massimo Zandotti; per la categoria Vinificatori Massimiliano Mergè, Lorenzo Costantini, Luigi Fragiotta; per la categoria Imbottigliatori Felice Gasperini, Mauro Merz, Danilo Notarnicola, Basilio Ventura, Mauro Volpetti.

“Il Sistema Frascati porta con sé una grande sfida. Il Consorzio ha dimostrato di saperla raccogliere riuscendo nell’ultimo triennio nell’ottenimento di importanti risultati strutturali, nella comunicazione della qualità sempre più alta raggiunta dai vini, nell’impegno per la tutela del territorio, nella diffusione della conoscenza della storicità e della tipicità della nostra produzione”, afferma Felice Gasperini.

“Dobbiamo continuare nell’impegno - prosegue - per la valorizzazione del lavoro dei coltivatori, che costituiscono una larga base del nostro sistema, affinché ottengano il giusto riconoscimento per l’impegno, la dedizione, e l’importante opera di conservazione e tutela del nostro patrimonio territoriale. L’impegno per il futuro è di continuare a tutelare il parco vigneti esistente e a diffondere la conoscenza dei vini a denominazione Frascati che sono ancora oggi espressione di una storia millenaria, un patrimonio artistico e culturale inarrivabile, un terroir ricco e vitale, e un prodotto che non ha eguali nel mondo”.

Il precedente triennio è stato segnato dal Cinquantenario dell’istituzione della Doc Frascati nel 1966, ricorrenza storica che ha concorso a creare il giusto clima di aggregazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Questo nuovo corso si vede già impegnato nel potenziare l’attitudine del Consorzio che, nato nel 1949 ai tempi della rinascita agricola del territorio dei Castelli Romani, festeggerà i suoi 70 anni con una ulteriore spinta verso l’affermazione della tradizione produttiva e della diffusione del marchio Frascati.

Felice Gasperini, anno 1952, è il rappresentante della terza generazione di una famiglia dedicata alla viticoltura e alla produzione di vini. Titolare della Cantina Villafranca e dell'Azienda Agricola Colle Felice a Monteporzio Catone, ha deciso di mettere a disposizione del 'sistema Frascati' tutta la sua esperienza e di dare il suo contributo a questo processo di rivalutazione della denominazione ormai in atto.