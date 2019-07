Con il video recruitment la selezione è digital

Roma, 11 lug. (Labitalia) - Le migliori aziende puntano su video e digitale per individuare le skill più preziose nei candidati. Con questi strumenti innovativi, infatti, i recruiter possono individuare con più facilità i talenti nascosti e valorizzare le persone. Per questo Welcome Italia, l’azienda che 'fabbrica' servizi di telecomunicazione dedicati alle imprese, ha siglato un’importante partnership con Visiotalent, fornitore di sistemi di video recruitment di ultima generazione. Grazie all’accordo, Welcome Italia potrà sfruttare il digitale per ottimizzare i processi di selezione. Welcome Italia, dopo 20 anni di crescita al fianco delle imprese italiane, nel 2018 ha fatto il suo ingresso nel mondo della telefonia mobile portando la sua attenzione alle esigenze dei clienti (esemplificata dal Servizio Clienti che risponde in tre squilli) anche in questo settore in continuo sviluppo. L’azienda punta quindi ad ampliare il proprio organico con oltre 20 assunzioni nel corso del 2019.

Prendersi cura delle persone per far crescere il loro talento - con benefit, smart working e corsi pagati dall’azienda - è da sempre tra le priorità di Welcome Italia. Questa attenzione ai collaboratori ha permesso a Welcome Italia di entrare tra le migliori aziende italiane per il welfare aziendale e tra i Great Place to Work italiani. Per continuare ad individuare i migliori talenti e farli crescere in azienda, Welcome Italia ha rafforzato la collaborazione con scuole e università, oltre a rinnovare l’intero processo di reclutamento e selezione.

Grazie al tool di Visiotalent applicato su ampia scala, dai profili Junior a quelli Senior, verranno valorizzate le cosiddette soft skills, ovvero le competenze trasversali di ciascun candidato, e rese più efficaci le procedure di selezione dei nuovi talenti. Integrata nel processo di recruiting di Welcome Italia fin da marzo 2019, la piattaforma Visiotalent costituisce, pertanto, un approccio innovativo che ha riscosso un elevato gradimento da parte dei candidati, soprattutto tra i millennials.

Strumenti interattivi e dinamici come i video colloqui on-demand sono particolarmente apprezzati dalle nuove generazioni che si affacciano al mondo del lavoro, in quanto offrono la possibilità di interagire in maniera creativa con l’azienda e andare oltre il semplice curriculum per far emergere le proprie capacità. Questo è un aspetto molto importante per un’azienda come Welcome Italia che punta sui giovani da far crescere in azienda. “Vogliamo dialogare con i più giovani in un ambiente e con un linguaggio a loro familiari aumentando sempre più l’interazione”, spiega Cristina Luporini, Expert Recruiter di Welcome Italia. “La piattaforma di Visiotalent permette un approccio interattivo e smart che mette a proprio agio i candidati. Così le soft skills, come le capacità relazionali e comunicative, emergono con più facilità rispetto a quanto accade con un curriculum cartaceo”, aggiunge.

Il tool di Visiotalent permetterà, inoltre, a Welcome Italia di velocizzare e ottimizzare i processi di selezione. Invitando i candidati a registrare un video colloquio a supporto del proprio cv, i recruiters potranno individuarne caratteristiche, motivazione e competenze fin dalla fase iniziale del processo. Infine, proprio per evidenziare l'importanza dell'aspetto personale, Visiotalent ha sviluppato per Welcome Italia una pagina apposita detta Immersion nella quale i candidati possono conoscere e a loro volta valutare l'azienda, i suoi valori e la sua mission.

“Siamo molto contenti della fiducia che Welcome Italia ci sta dimostrando. È per noi un grande motivo d’orgoglio poter collaborare con una realtà così all’avanguardia in cui l’aspetto umano dei collaboratori riveste un ruolo di primo piano. Il nostro obiettivo sarà quello di affiancare Welcome Italia nella trasformazione digitale del processo di selezione del nuovo personale, rendendolo più rapido ed efficace per l’acquisizione dei nuovi talenti”, commenta Andrea Pedrini, Country Manager Italia di Visiotalent.