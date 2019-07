Formazione: Traction academy, al via Digital summer camp

Roma, 11 lug. (Labitalia) - La Traction academy presenta il suo primo Digital summer camp. L'obiettivo è creare dei veri professionisti del digitale: rendere autonomi freelance, giovani imprenditori e manager in ambito digital marketing. Traction è una realtà unica sul territorio nazionale: un progetto innovativo fondato da esperti che hanno deciso di mettere le loro capacità a servizio delle startup e delle pmi, sviluppando strumenti di marketing automation a supporto delle quotidiane attività di digital marketing

Il digital summer camp è un processo didattico ben strutturato, con insegnanti qualificati, testimonianze di rilievo e contenuti di qualità. Miriamo a trasferire la nostra esperienza a persone e manager giovani e dinamici, che desiderano specializzarsi nell'industria digitale.

Lezioni frontali, workshop e case studies per entrare nelle più recondite profondità del digital marketing: dall'acquisizione di nuovi clienti alla loro conversione, passando per i più innovativi strumenti di analisi dati. Un programma ricco di argomenti, per coprire tutti gli aspetti fondamentali della materia.