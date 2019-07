Moda: Ieg, al via 6a edizione di 'Origin passion and beliefs'

Milano, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) - È tutto pronto per la 6a edizione di Origin Passion and Beliefs, il salone organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg), in scena da domani a giovedì in Fiera di Milano - Rho, in concomitanza con l’edizione estiva di Milano Unica, Salone italiano del tessile, di cui completa l’offerta di filiera. Dedicata alle competenze manifatturiere, tecniche artigianali tradizionali unite alla capacità di innovarsi, ma soprattutto creatività, Origin Passion and Beliefs unisce tutto quello che c’è dietro alle fashion week di ogni parte del mondo. Guardando infatti la Lyst Index, classifica trimestrale dei brand e dei 10 principali fashion brand a livello mondiale, almeno l’80% di questi si affida alle eccellenze produttive presenti in fiera per una o più fasi del processo di creazione di abiti e accessori che verranno in seguito presentati nelle più importanti fashion week e boutique, da New York a Shangai.

Dietro ogni capo ben confezionato si celano realtà manifatturiere altamente specializzate, spesso non adeguatamente conosciute, ma essenziali per dare forma a una collezione. Origin Passion and Beliefs è il salone che le unisce e le valorizza al meglio. Prima piattaforma di offerta integrata dedicata alla manifattura made in Italy, la fiera offre ai decision maker dei fashion brand internazionali dell’alto di gamma un accesso diretto ai principali distretti della penisola.

Quattro le aree tematiche: Textile, dedicata ai mondi della campionatura, modellistica, confezione, ricamo e sviluppo del prodotto; Leather, con stampa, accessori, prototipazione, taglio e intreccio; Technology, che ospita termonastrature, brevetti, stampa a caldo, tintoria e consulenza tecnica; Stone, che unisce le migliori aziende del bijoux, accessori, prototipazione, semilavorati e sviluppo del prodotto.

Tanti e prestigiosi i partner della manifestazione: da Ice Agenzia a Confartigianato, da Cna Federmoda al Consorzio Expo Modena. Confermato, sulla scia del successo della scorsa edizione, il progetto Origin South di Ice Agenzia, che anzi quest’anno è potenziato e prevede il coinvolgimento di numerose aziende manifatturiere da: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il progetto prevede incontri b2b con gli operatori esteri.

Articolato anche il programma degli incontri di formazione con le aziende che si svolgono nell’Opportunity Lounge: dallo sviluppo del prodotto alla modellistica, dalla prototipazione e campionatura fino alla produzione di ricami, accessori, bijoux, stampa e intrecci. Il 9 luglio sarà il momento di Wastemark: il valore dello spreco, talk dedicato alla sostenibilità nei processi produttivi del fashion. Curato da Rossana Diana, l’incontro presenterà le best practice di una delle aziende presenti ad Origin Passion and Beliefs: Blue Italy, l’azienda abruzzese che col progetto Blue BioProject presenta una nuova linea di prodotti di ricerca verso la concretezza del prodotto a impatto zero.

Il 10 luglio sarà la volta di Matching Hour by Confartigianato, incontro b2b tra alcune aziende espositrici, organizzato da Confartigianato Moda: un momento di confronto dedicato alle aziende per discutere insieme di joint venture e per concludere accordi, ordini e commesse. Nello stesso giorno Cna Federmoda presenterà il talk su ‘La sostenibilità nella Moda e la certificazione biologica’, con gli interventi di: Antonio Franceschini, responsabile nazionale Cna Federmoda, e Carmen Di Pinto, ufficio controllo e certificazione di prodotto Ccpb. Cinque i designer di respiro internazionale che esporranno in fiera con un allestimento di outfit e realizzeranno i loro prodotti attraverso le competenze produttive delle aziende italiane. Si tratta di Yekaterina Ivankova, Sel Dì, Virginia Bizzi, Juno e Caterina Moro.