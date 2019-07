Fiere: Moacasa, torna l'appuntamento con il design

Roma, 4 lug. (Labitalia) - Come rinnovare la propria abitazione con stile e innovazione? Dal 26 ottobre al 3 novembre, alla Fiera di Roma l’appuntamento con le novità dell’arredo e del design è MoaCasa 2019: nove giorni per scoprire le proposte delle migliori aziende del settore, altamente qualificate e specializzate. La manifestazione, organizzata da Moa società cooperativa, giunge quest’anno alla sua 45a edizione e propone in tre padiglioni le soluzioni di espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia, oltre 250 le aziende presenti, che offrono una serie di servizi a valore aggiunto, come progettazione, assistenza tecnica, montaggio e garanzia. Dal bagno alla cucina, dalla zona giorno alla zona notte, in mostra prodotti di qualità per tutti i gusti, dal classico al moderno.

Novità della 45a edizione di MoaCasa è Flash Moa design, un’area espositiva che racchiude al suo interno una rassegna di composizioni di arredo di alto livello, in grado di esprimere le attuali tendenze dell'interior design, attraverso 'lampi' di soluzioni progettuali ideati dai migliori show room di arredamento. Al padiglione 1, in uno spazio dedicato, verranno presentate i lavori selezionati, con un allestimento molto particolare: l’ambientazione scenografica è infatti ispirata a via dei Condotti, con lo sfondo di Trinità dei Monti, in cui una serialità di cubo-vetrine aperte saranno fruibili dal pubblico dei visitatori, come in una shopping street del centro storico. Dopo il successo dell’edizione 2018 torna, poi, al padiglione 3, l’area dedicata alle festività con 'Natale in piazza', uno spazio dove saranno presentate le soluzioni tradizionali accanto a quelle più innovative, per dare alla casa il look perfetto per le feste.

In mostra addobbi, decorazioni luminose e lanterne, oggettistica per la casa e per la persona, biancheria e posateria per la tavola, candele e fragranze, carta, nastri e fiocchi e tutto ciò che occorre per prepararsi al meglio (e con calma) ad accogliere la magia del Natale, in un’ambientazione scenografica molto suggestiva, ispirata a un luogo emblematico per le festività della capitale e non solo: Piazza Navona. I visitatori potranno così passeggiare per gli stand e trovare tante idee per donare all’ambiente una nuova idea di design creativo, secondo lo stile e il gusto di ognuno.