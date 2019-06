Ericsson Digital Lab, progetto alternanza scuola premiato da Confindustria

Roma, 28 giu. (Labitalia) - Nell'ambito del programma alternanza scuola-lavoro, nell’anno scolastico 2018/2019 Ericsson ha introdotto Digital Lab, un progetto di formazione innovativo rivolto agli studenti di età compresa tra 11 e 18 anni, premiato da Confindustria quale best practice di responsabilità sociale d’impresa. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi alle nuove tecnologie dell’information and communication technology attraverso la robotica, il software programming, l’automazione, l’intelligenza artificiale e il game development, in modo che possano sviluppare competenze digitali utili per il loro ingresso nel mondo del lavoro.

“Nella fascia di età - dice in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Rossella Cardone, head of sustainability and Csr Ericsson Europa e America Latina - tra gli 11 e i 18 anni i giovani iniziano a orientarsi e a compiere le prime scelte importanti all’interno della società, sempre più impregnata di tecnologia. Il Digital Lab si propone di avvicinare gli studenti alle materie Stem attraverso un’introduzione alle tecnologie Ict avanzate: sperimentando la programmazione grazie ai Lego Robots o Arduino, essi approfondiscono i concetti di automazione, Internet of things e intelligenza artificiale e sviluppano capacità di pensiero critico e problem solving che li accompagneranno per tutta la vita”.

“La ricerca di profili dotati di competenze tecnologiche - sostiene - non riguarda soltanto il comparto tecnologico, caratterizzato da trend occupazionali in rapida ascesa. Ad esempio, l’introduzione dell’automazione e di applicazioni quali Internet of things, così come abilitate o accelerate dal 5G, in settori quali l’industria manufatturiera, l’agricoltura, i trasporti, l’educazione, la sanità etc., avrà effetti su molte figure professionali. Le competenze digitali dunque favoriscono l’inserimento lavorativo dei giovani, qualunque carriera decidano di intraprendere”.

Il Digital Lab di Ericsson prevede 3 moduli formativi: il primo basato sull’utilizzo di Lego Mindstorms, la linea di prodotti Lego che combina mattoncini programmabili con motori e sensori per creare e comandare robot e altri sistemi automatici; il secondo mette a confronto i giovani studenti con Scratch, tramite un approccio orientato agli oggetti e un linguaggio di programmazione che consente di elaborare storie interattive, giochi ed animazioni; l’ultimo modulo prevede l’utilizzo della piattaforma open source Arduino. Inoltre, sono stati elaborati contenuti dedicati al creative coding e all’intelligenza artificiale, quest’ultima in partnership con Unesco.

Digital Lab privilegia un approccio learning-by-doing in cui i giovani, tramite il lavoro in gruppo, vengono incoraggiati a sviluppare le loro capacità di problem solving, proattività e pensiero critico, sperimentando i risultati della programmazione attraverso casi di studio concreti. Il progetto aiuta anche a esercitare soft skills, doti comunicative e capacità organizzativa.

Digital Lab è parte del più ampio programma Connect to learn, promosso da Ericsson a livello globale e finalizzato allo sviluppo di competenze digitali per i giovani di tutto il mondo. Dopo essere stato lanciato a Goteborg nel 2018, Digital Lab è stato implementato a Roma (l’Italia, quindi, è il primo Paese dopo la Svezia ad aver abbracciato questo progetto) come evoluzione di una collaborazione consolidata tra il liceo statale V. Volterra di Ciampino ed Ericsson.