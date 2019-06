Terzo Settore: Fondazione Sodalitas, volontariato d'impresa in crescita

Roma, 27 giu. (Labitalia) - Volontariato d’Impresa atto secondo. Dopo la ricerca condotta lo scorso anno, che ha fotografato un fenomeno in crescita in Italia con il 61% delle aziende interpellate impegnate a promuovere progetti di questo tipo, Fondazione Sodalitas ha voluto continuare nell’analisi del volontariato d’impresa indagando il punto di vista delle organizzazioni non profit.

E’ nato così questo secondo capitolo della ricerca che ha coinvolto un campione di 196 organizzazioni non profit, tutte realtà affermate sul territorio italiano, con lo scopo di indagare il livello di diffusione e la rilevanza attribuita alla partecipazione a programmi di volontariato d’impresa, rilevare finalità e benefici assegnati a queste iniziative ed esplorare le modalità di collaborazione, le criticità e i fattori di successo delle partnership con le imprese.

Dai risultati dell’indagine, realizzata in collaborazione con Gfk Italia e presentata oggi in un convegno a Milano, emerge innanzitutto che il 56% delle organizzazioni interpellate è attivo su progetti di Volontariato d’Impresa.

"La ricerca sul volontariato d’impresa dal punto di vista delle organizzazioni non profit -ha dichiarato Alessandro Beda, consigliere delegato di Fondazione Sodalitas- ha confermato come la costruzione di una relazione caratterizzata da apertura e ascolto reciproci tra ente del Terzo Settore e azienda sia il punto di partenza e di arrivo di un progetto di successo. La co-progettazione è, infatti, il modus operandi da privilegiare attraverso uno scambio di risorse in entrambe le direzioni puntando sempre alla creazione di valore condiviso. Forti del percorso e dell’expertise maturati finora indagando i punti di vista di entrambi i protagonisti del volontariato d’impresa".

"Vogliamo continuare a favorire il dialogo tra profit e non profit su questo fenomeno in crescita nel nostro Paese attraverso il laboratorio che lanceremo in autunno per approfondire, attraverso tavoli congiunti, alcune tematiche specifiche emerse dalla ricerca come la valutazione dei progetti e la formazione dei dipendenti volontari", ha concluso.

Al convegno, tenutosi presso la sede di Assolombarda, sono intervenuti oltre ad Alessandro Beda, consigliere delegato Fondazione Sodalitas, Alessia Anzivino, di Centrimark - Università Cattolica del Sacro Cuore, e Paolo Anselmi, vicepresidente Gfk Italia. Inoltre, attraverso le testimonianze dei partner profit e non profit, sono stati presentati alcuni casi di successo che hanno visto coinvolti Fondazione Snam e La Strada, Kpmg e Fondazione Ant, Prysmian e Rise Against Hunger.