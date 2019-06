Food: Heinz Beck inaugura la 'Special kitchen' del Policlinico Gemelli di Roma

Roma, 26 giu. (Labitalia) - Una 'Special Kitchen' per il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma: ad accendere per la prima volta i fornelli è stato lo chef tre stelle Michelin Heinz Bec,k inaugurando i laboratori di cucina pensati e sviluppati per i piccoli pazienti del reparto di Oncologia pediatrica. La cucina mobile attrezzata per i laboratori culinari è stata realizzata grazie alle donazioni ricevute da familiari e amici in memoria del giovane chef Alessandro Narducci, che collaborò con il pluristellato chef nello staff di uno dei suoi ristoranti. La 'Special Kitchen' rientra nel progetto 'Special Cook' partito nel 2016 e ideato da Officine Buone Onlus con il sostegno di Callipo Conserve Alimentari, l’azienda calabrese con 106 anni di storia nelle conserve ittiche di qualità, che ha donato la prima cucina lo scorso anno all’ospedale Niguarda di Milano, reparto Disturbi del comportamento alimentare.

'Special Cook' prende forma nelle corsie del reparto di Oncologia pediatrica come un 'talent' di cucina con laboratori che si basano sui meccanismi tipici del gioco per avvicinare i pazienti alla realizzazione di ricette e alla presentazione dei piatti, il tutto offrendo stimoli e curiosità sull’importanza di mangiare cibi sani ma al tempo stesso gustosi. L’inaugurazione ha visto lo chef Heinz Beck esibirsi in un’originale estemporanea di cucina preparando un piatto di ricciola marinata agli agrumi con guacamole e ravanelli.

Si tratta di un’iniziativa che sta suscitando grande interesse da parte degli ospedali coinvolti e che porterà il 30 giugno alla consegna della terza Special Kitchen presso il Centro Clinico Nemo (NeuroMuscular Omnicentre) dell’Ospedale Maggiore Niguarda di Milano. La 'Special Kitchen' è stata realizzata con il sostegno del Rotary Milano e l’evento d’inaugurazione vedrà la partecipazione dello chef Stefano Callegaro (vincitore di Masterchef 4), Carlo Andrea Pantaleo (chef del ristorante Milano37) e Teresa Balzano Food blogger (Peperoni e Patate) che avranno il compito di regalare momenti di svago ai pazienti del Centro Clinico NeMO affetti da disfagia.