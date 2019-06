EURO U.21: GIRONE A. ESORDIO VINCENTE AZZURRINI, 3-1 ALLA SPAGNA

BOLOGNA (ITALPRESS) - La rincorsa al sesto titolo continentale parte tra gli applausi di un Dall'Ara in visibilio. Una doppietta di Federico Chiesa e un rigore di Lorenzo Pellegrini guidano l'Italia al successo per 3-1 all'esordio contro la Spagna nel girone A dell'Europeo Under 21 2019. Avvio di gara di marca spagnola con la selezione iberica che travolge letteralmente l'Italia sul piano del gioco. Il vantaggio della Rojita arriva al 9' alla prima conclusione in porta grazie a una magia di Ceballos che, dal limite dell'area, calcia a giro col destro e trova una traiettoria imparabile per Meret. Il gol affonda ancor di piu' gli azzurrini ma il pareggio si concretizza, in modo del tutto inatteso, al 36': Chiesa si libera sulla sinistra, salta il diretto avversario e in caduta calcia col sinistro beffando un disattento Simon sul primo palo. Ancora Italia nella seconda frazione e al 59' gli azzurrini trovano la rete del sorpasso grazie nuovamente a Chiesa: questa volta il talento della viola si fa trovare pronto sotto porta dopo un rimpallo tra il difensore e Cutrone e scaraventa in rete il pallone col destro per il 2-1. Nel finale Soler trattiene Pellegrini in area ma l'arbitro lascia correre. Solamente attraverso l'on-field review del Var Gozubuyuk concede il penalty all'Italia che lo stesso Pellegrini realizza con grande freddezza. L'Under 21 batte la Spagna e mercoledi' contro la Polonia (vittoriosa 3-2 contro il Belgio) sara' scontro diretto per la vetta nel girone. (ITALPRESS). spf/glb/red 16-Giu-19 23:08