FORMULA 1, BOTTAS VINCE A SUZUKA DAVANTI A VETTEL E HAMILTON

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - Valtteri Bottas conquista a Suzuka la sesta vittoria della carriera. Nel Gran Premio del Giappone, 17esima prova in calendario, il pilota finlandese della Mercedes - che festeggia anche il sesto titolo Costruttori consecutivo - precede Sebastian Vettel su Ferrari e il compagno di squadra Lewis Hamilton, sempre piu' leader della classifica iridata. In una domenica di straordinari, con qualifiche e gara nella stessa giornata a causa del tifone Hagibis, la Ferrari si prende la prima fila ma poi rovina tutto alla partenza: Vettel, in pole, e Charles Leclerc si fanno sorprendere da Bottas che va subito al comando. Il monegasco, poi, compromette definitivamente il suo Gp alla curva 2: contatto con Max Verstappen e sosta obbligata ai box per cambiare l'ala anteriore danneggiata. La Ferrari prova a ribaltare la situazione passando a una strategia a due soste con Vettel ma il passo della Mercedes e' superiore. Bottas vince il terzo Gp della stagione dopo Australia e Azerbaijan mentre il ferrarista riesce a difendere con successo la seconda piazza dall'assalto finale di Hamilton. Quarto posto per Alexander Albon su Red Bull davanti a Carlos Sainz, sesto Leclerc mentre Verstappen e' stato costretto al ritiro dopo una quindicina di giri. Prossimo appuntamento in Messico il 27 ottobre. (ITALPRESS). glb/sat/red 13-Ott-19 08:51