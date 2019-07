Tromba d'aria a Fiumicino, muore una giovane donna

Foto dal profilo Facebook del sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. ROMA (ITALPRESS) - Il maltempo ha fatto una vittima la notte scorsa a Focene, frazione del Comune di Fiumicino. Si tratta di una giovane donna che era uscita per comprare le sigarette. Una tromba d'aria ha sollevato la sua auto in via Coccia di Morto, sbattendola prima sul guard rail, poi oltre il canale di bonifica sfondando la staccionata della pista ciclabile e, infine, contro la rete dell'aeroporto. "Questa mattina all'alba, mi sono subito recato a Focene, dove ho incontrato i genitori della ragazza", dice il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. La tromba d'aria che ha colpito Focene intorno alle 2.15 ha fatto molti danni, colpendo una ventina di case. Una di queste e' stata completamente distrutta. "Ci sono alberi divelti, calcinacci, recinzioni abbattute, auto danneggiate ovunque", afferma Montino. "Una situazione gravissima: sembra un teatro di guerra. Prima di tutto per quello che e' successo alla povera ragazza e poi per i tantissimi danni". (ITALPRESS). abr/red 28-Lug-19 09:13