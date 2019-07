Notre Dame de Paris torna a settembre in Italia

ROMA (ITALPRESS) - Torna in Italia Notre Dame De Paris, uno tra gli spettacoli teatrali piu' apprezzati al mondo, tratto dall'omonimo romanzo di Victor Hugo che ha gia' appassionato piu' di 4 milioni di persone solo in Italia. La magia di questo racconto senza tempo, con le musiche di Riccardo Cocciante, prendera' nuovamente vita sui palcoscenici di Pesaro, Parma, Verona, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Torino e Roma. La tourne'e dello spettacolo piu' imponente mai realizzato in Europa vede la produzione di David e Clemente Zard ed Enzo. Solo in Italia, in 17 anni sono state visitate 47 citta' per un totale di 145 appuntamenti e 1.246 repliche complessive. Il musical, inoltre, e' stato tradotto e adattato in 9 lingue diverse (francese, inglese, italiano, spagnolo, russo, coreano, fiammingo, polacco e kazako) e ha attraversato 23 Paesi in tutto il mondo con piu' di 5000 spettacoli, capaci di stupire e far sognare 13 milioni di spettatori internazionali. Queste le date: 13 e 14 settembre 2019 - Pesaro -Vitrifrigo Arena, dal 19 al 21 settembre 2019 - Parma - Parco Cittadella, dal 3 al 5 ottobre 2019 - Verona - Arena di Verona, dal 17 ottobre al 10 novembre 2019 - Milano - Teatro degli Arcimboldi, dal 22 al 24 novembre 2019 - Casalecchio di Reno (BO) - Unipol Arena, dal 28 novembre all'1 dicembre 2019 - Firenze- Mandela Forum, dal 4 all'8 dicembre 2019 - Napoli - Teatro PalaPartenope, dall'11 al 15 dicembre 2019 - Bari PalaFlorio, dal 20 al 22 dicembre 2019 - Torino Pala Alpitour, dal 27 al 29 dicembre 2019 - Roma Palazzo dello Sport. (ITALPRESS). mgg/com 08-Lug-19 17:37