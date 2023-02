Morte Ilario Castagner, Cosmi: "Il più grande di tutti". Rapajc: "Un padre"

Nicola Uras 18 febbraio 2023 a

a

a

Aneddoti, retroscena ma anche profondo rispetto, la morte di Ilario Castagner ha generato grande commozione nel popolo biancorosso e in tutto il mondo del calcio.

Il sindaco Andrea Romizi e tutta la giunta comunale sono stati i primi a esprimere il cordoglio per la morte del mister pilastro della storia del Perugia. “Oggi è un giorno triste per lo sport e la nostra città. Con Ilario Castagner se ne va una leggenda del calcio italiano. Ma la scomparsa di Castagner non lascia soltanto un vuoto sportivo. Il vuoto umano è ancora più grande. Ilario Castagner era una persona rara, un gentiluomo d’altri tempi, un uomo dal cuore d’oro, amato da tifosi e calciatori. Un professionista che incarnava valori che nel calcio di oggi sono sempre più rari e il cui nome resterà per sempre indissolubilmente legato a Perugia e al Perugia” scrive Romizi.

Lutto nel calcio, addio a Ilario Castagner



“L’Ac Perugia ricorda con grande affetto e commozione Castagner” twitta il club, “porgo le più sentite condoglianze alla famiglia di un grande uomo prima e un grandissimo allenatore poi, che ha contribuito a fare grande il Perugia” il ricordo del presidente biancorosso Massimiliano Santopadre. “Grande Mister degli imbattuti, il più grande mister della storia del Grifo, ma anche un grande signore. Non ti dimenticherò mai” è il post di Serse Cosmi su Instagram. “Sono senza parole. Castagner rappresenta la storia. Il primo anno vissuto insieme è il ricordo più bello, ricordo che mi ha dato la maglia di Sollier. Sono legatissimo alla sua famiglia. Mi dispiace molto” dice Walter Alfredo Novellino presente allo stadio Curi per il derby. “È stato l’allenatore del Milan, è stato un vero e proprio signore per tutto il calcio italiano” il ricordo del club rossonero sui social.

Derby, il Grifo travolge le Fere 3-0 e onora al meglio Ilario Castagner

“Ho apprezzato la sua cordialità, è stato un padre per tutti noi di quel Perugia che aveva tanti problemi e che lui seppe risolvere con la calma e l’esperienza che lo contraddistinguevano. Se ne va una leggenda del Grifo, lode a Ilario, maestro di vita e di campo” il ricordo di Milan Rapajc. “Ciao Ilario, troverai il tuo capitano, il Tigre e Renato magari stavolta lui con l’ombrello ad aspettarti, e vi farete una risata tutti insieme” è il tweet di Alex Frosio, figlio di capitan Piero scomparso un anno fa. “Una persona perbene, che ho sempre apprezzato per i toni, l’educazione. Ricordo quando ci trovavamo per le partite e le mie regie...” scrive Popi Bonnici regista Mediaset mentre Sandro Piccinini, compagno di telecronache, twitta “avrai sempre un posto nel mio cuore”.

Morte Castagner, Casini Lega Serie A: "Esempio e maestro per molti calciatori"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.