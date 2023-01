"Il 41-bis a Cospito nato da indagine a Perugia, istigazione mentre era in cella", così il procuratore Cantone

31 gennaio 2023 a

"Vorrei ricordare che la procura di Perugia è una delle procure che ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti di Alfredo Cospito, anzi la nostra ordinanza cautelare è stata valutata proprio come uno degli elementi per applicare il 41bis a Cospito perché noi contestavamo specificatamente l’ipotesi di istigazione a delinquere fatta mentre era in carcere" ha detto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Raffaele Cantone, intervenendo nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni in Commissione Giustizia del Senato.

Cantone: "Senza intercettazioni impossibili le indagini per corruzione e i processi alla mafia"

"Nelle indagini sul caso Palamara non c’è stata alcuna manipolazione e le intercettazioni sono state messe a disposizione della difesa" ha detto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia Raffaele Cantone intervenendo nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni in Commissione Giustizia del Senato. "La maggior parte dei dati sul processo Palamara - ha aggiunto Cantone - non riguarda le intercettazioni ma le chat, che sono documenti".

Cantone: "L'arresto di Matteo Messina Denaro è un risultato eccezionale, ma non abbassiamo la guardia"

