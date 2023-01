Anna Valle, chi è il marito e quando fu eletta Miss Italia: è la regina delle fiction

30 gennaio 2023 a

a

a

Anna Valle interpreta Wanda Ferragamo nell'ultimo episodio della docuserie Illuminate 2, stasera 30 gennaio su Rai3 in seconda serata. L'attrice - anche ospite di Oggi è un altro giorno - è un'attrice italiana tra le più apprezzate dal pubblico, la cui carriera ha avuto una prima svolta nel 1995, quando è stata eletta Miss Italia. Poi tante fiction di successo, sia in Rai che a Mediaset.

Al Grande Fratello Vip un bacio segreto, il concorrente a rischio squalifica e una lite furiosa. Chi rischia l'eliminazione?

Per quanto riguarda la vita privata, Valle è sposata dal 2008 con il regista e produttore teatrale Ulisse Lendaro. I due hanno una passione in comune: il mondo del cinema e della recitazione oltre a due figli, la primogenita, Ginevra, è nata nel 2008. Alcuni anni dopo l’attrice è diventata per la seconda volta mamma di Leonardo, nato nel 2013. Sempre in un’intervista al settimanale F, ha raccontato di essere una mamma molto dolce, ma che ogni tanto ha degli attacchi di rabbia.

Annie Wersching morta. L'attrice aveva 45 anni e da tre lottava contro un tumore

"Mai darsi per scontati - ha affermato in una vecchia intervista sempre a F -. Magari una mattina Ulisse mi fa trovare un bigliettino, ma niente di ripetitivo, è sempre una sorpresa: alimenta un sentimento che negli anni si è trasformato. Tra noi è iniziata come grande passione, poi con l'arrivo dei figli è subentrato un legame diverso, forse anche più forte. Nulla resta uguale per sempre. Nel rapporto di coppia la base resta la fiducia: una brutta bugia o un tradimento non ci stanno" ha raccontato sul rapporto con il marito. Tra le fiction di successo a cui ha partecipato ci sono Commesse (1999), Le stagioni del cuore (2004), Luce dei tuoi occhi (2021), ma anche cinema Carnera - The Walking Mountain (2019).

Torna Eden su La7: Licia Colò alla scoperta della Foresta Nera, poi di Osimo e del Canton Vallese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.