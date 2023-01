Non è l'arena, il pentito Mutolo: "L'arresto di Messina Denaro mi è sembrato un appuntamento"

30 gennaio 2023 a

"Mi è sembrato un appuntamento, non c'era la concitazione vista in altri arresti di grandi boss" ha detto Gaspare Mutolo, pentito di mafia ed ex autista di Totò Riina, riferendosi al recente arresto di Matteo Messina Denaro. Già lo aveva definito "una messa in scena - perché - quando arrestano un boss c’è tutto un altro clima. Armi alla mano, confusione" all'Adnkronos. Lo ribadisce dunque ospite di Non è l'arena, la trasmissione in onda la domenica sera su La7.

Mutolo, adesso anche pittore, nel corso della trasmissione, ha parlato anche del rapporto tra Stato e mafia, del quale ne ha avuto evidenza diretta lavorando per Riina: "Nella sua casa c’erano i misteri e i contatti che aveva la mafia con i politici più importanti di Italia. Nei governi ci sono le persone più buone del Paese, ma in mezzo a queste persone buone c’è sempre qualcuno…". Mutolo ha lasciato il discorso sospeso, salvo poi aggiungere: "Quando tuttora sento parlare di intercettazioni, si parla sempre di mafia e terrorismo. Ma la mafia più importante è l’evasione. La mafia sono i contatti che hanno i politici con i mafiosi".

Giletti ha anche chiesto al pentito di raccontare degli interrogatori a cui Paolo Borsellino lo sottoponeva. Mutolo ha ricordato: "Avevo visto il dottor Borsellino il giorno prima di morire. C’era un clima allora… Scriveva i contatti tra mafia e istituzioni sull’agenda rossa, perché non aveva fiducia e non voleva verbalizzare tutto".

