Vendita del Milan a Red Bird, acquisizioni della Finanza in corso

Sospetta appropriazione indebita nell’ambito della vendita del Milan a Redbird di Gerry Cardinale da parte del fondo Elliot. Sarebbe questa l’ipotesi di reato (per ora contro ignoti) in questo momento al vaglio della polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano.

Gli accertamenti, che non coinvolgono direttamente il club rossonero, sono partiti da un esposto presentato da un ex socio di minoranza, la società Blue Skye di base nel Lussemburgo. Quest’ultima lamenterebbe una condotta fraudolenta e una mancanza di informazioni ai loro danni quando si stava perfezionando la vendita del Milan, poi conclusasi lo scorso agosto. Proprio in quei mesi, Blue Skye aveva presentato un ricorso cautelare d’urgenza, Tuttavia dopo la concretizzazione della vendita, la società lussemburghese aveva rinunciato, ma era rimasto pendente un procedimento civile.

