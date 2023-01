Patrizio Billio morto giocando a padel, allenava le giovanili del Milan. Da calciatore una stagione in Umbria

24 gennaio 2023 a

a

a

Addio a Patrizio Billio. L'ex calciatore e ora allenatore dell'Academy del Milan in Kuwait è morto all'età di 48 anni mentre giocava a padel con alcuni amici. Fatale un arresto cardiocircolatorio. Billio, trevigiano di Montebelluna, aveva avuto anche una breve esperienza in Umbria con la maglia della Ternana (otto presenze nel 1996/1997, stagione conclusasi con la promozione in C1).

Tragica battuta di caccia. La vittima è Davide Piampiano, aveva 24 anni

Billio da calciatore, dopo il settore giovanile nel Milan, aveva giocato con Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza e Ancona. Poi diverse esperienza all'estero: giocò in Inghilterra con il Crystal Palace e in Scozia con Dundee e Aberdeen. Poi il ritorno in Italia (Livorno, Sora, Pro Sesto, Massese e Colligiana). Dopo la carriera da calciatore - prevalentemente tra Serie B e C - si era laureato in Scienze Motorie con indirizzo Sports Management alla Cattolica di Milano e stava lavorando al prossimo Milan Summer Camp (con sede a Cortina d'Ampezzo) insieme a Pietro Vierchowod.

Addio a Roberto Dinamite, l'iconico attaccante del Brasile è morto all'età di 68 anni

Nel periodo in Scozia, quando fu messo fuori rosa, subì un'aggressione da un sostenitore amico del figlio del presidente della società. Venne trattenuto in ospedale in osservazione e al ritorno al campo trova la propria auto danneggiata. Di questa vicenda si interessò anche l'Associazione Calciatori e il caso finì in Parlamento.

Gianluca Vialli è morto. Mondo del calcio in lutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.