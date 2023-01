Salvatore Baiardo, chi è: factotum dei fratelli Graviano, la sua intervista a Giletti

22 gennaio 2023 a

Salvatore Baiardo con la cattura di Matteo Messina Denaro lunedì scorso è nuovamente balzato agli onori delle cronache. Infatti lo scorso novembre, intervistato da Massimo Giletti per la trasmissione Non è l'arena (La7), preannunciò la possibile cattura del pericoloso latitante: "Presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso'' ipotizzò. Un'ipotesi poi confermata dai fatti. In precedenza, a Report, raccontò dell'esistenza di diverse copie dell'agenda rossa di Paolo Borsellino sparita dopo l'esplosione della bomba durante la strage di via D'Amelio. Nella puntata di oggi di Non è l'arena, domenica 22 gennaio, Baiardo sarà nuovamente intervistato da Giletti.

Non è l'arena, Giletti intervista in studio Baiardo: altre verità?

Ma chi è Baiardo? Piemontese, di Omegna, ex gelatiere, Baiardo non è un nome estraneo alla mafia. Factotum dei fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, noti per essere i mandanti dell'attentato a padre Pino Puglisi e per aver partecipato alle stragi in cui morirono anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Baiardo poi decise di cambiare strada e darsi alla collaborazione con i magistrati fiorentini rivelando le motivazioni delle stragi. Nella famosa intervista a Giletti spiego che la famosa trattativa "Stato-mafia in realtà non è mai finita".

