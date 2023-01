Juventus, 15 punti di penalizzazione: stangata da parte della Corte d'Appello

20 gennaio 2023 a

Juventus stangata: la Corte d'Appello va oltre la richiesta della Procura della Figc, sono 15 i punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Questa la richiesta avanzata dal procuratore Chiné nell'udienza davanti alla Corte d'Appello. Una sanzione pesante che spinge la Juventus fuori dall'Europa incidendo così sul campionato in corso. La motivazione è: le plusvalenze fittizie nei bilanci al 30.6.19, 30.7.20 e la trimestrale 2021 hanno permesso al club bianconero di ridurre le perdite e di non ricapitalizzare, e di fare il mercato, con effetti vantaggiosi sul piano delle competizioni sportive a cui ha partecipato in quelle stagioni. Quindi la penalizzazione per essere afflittiva deve collocare la Juve fuori dalle competizioni europee.

