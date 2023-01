Paolo Zangrillo, intervista al Corriere: "Assunzioni e meno burocrazia"

Il ministro alla Pubblica Amministrazione oggi a Perugia per la prima tappa del tour "Facciamo semplice l'Italia"

"Facciamo semplice l’Italia", parola ai territorì. Prende il via - oggi in Umbria, Perugia - il viaggio di Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, con il Dipartimento della funzione pubblica per l’ascolto e il confronto con le realtà territoriali. Un’iniziativa per la condivisione e la realizzazione dei tanti progetti di riforma che devono essere attuati, raccogliendo le indicazioni e le proposte delle istituzioni e degli stakeholder attivi nei luoghi visitati. Come ha spiegato in alcuni passi di una lunga intervista rilasciata al nostro giornale che pubblichiamo oggi e troverete in edicola su Corriere dell’Umbria, Corriere di Arezzo e Corriere di Siena: "Negli uffici pubblici ci sarà più personale e le scuole formeranno i giovani da assumere" e i posti pubblici attrarranno proprio "i giovani, recuperando l’immagine di una pubblica amministrazione viva e capace". Per gli studenti previsto "un orientamento già dalle scuole secondarie, un sistema di reclutamento moderno e una formazione all’avanguardia". Nell’intervista il ministro annuncia anche le novità in arrivo per dotare di segretari comunali anche i piccoli Comuni, quelli con meno di 5mila abitanti, e i riflessi del nuovo Codice degli Appalti sulla Pubblica amministrazione. Inoltre si affrontano i temi dei rischi dell’abuso d’ufficio per i dipendenti e gli amministratori pubblici nelle loro attività generali e anche in relazione alla ricostruzione in atto nelle zone terremotate del 2016 di Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio.

